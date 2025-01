Однако геймеры пока что не слишком обрадованы данной функцией.

По сообщениям, компания Sony осваивает нетрадиционные рубежи в игровой индустрии – встраивание внутриигровых ароматов в PlayStation. Это откровение оставило фанатов в недоумении, а в случае с любителями GTA – в некоторой тревоге.

Виртуальная реальность неуклонно развивается, все глубже внедряясь в игровой ландшафт, и Sony является лидером в этом направлении. PSVR2 недавно отметила самый успешный квартал в своей истории благодаря таким играм, как Alien: Rogue Invasion и Hitman: World of Assassination. Несмотря на то что у этих релизов были свои недостатки, они подчеркнули стремление Sony продвигать иммерсивный опыт дальше.

Однако инновации в области VR не ограничиваются компанией Sony. Такие гиганты индустрии, как Apple и Valve, также вкладывают средства в развитие VR, сигнализируя о более широком технологическом ренессансе. Тем не менее, растет ощущение, что эта гонка за погружением рискует перейти на опасную территорию. Для фанатов, ожидающих GTA 6, переломный момент, возможно, уже наступил.

На выставке CES 2025 компания Sony представила прототип, который добавляет в игру обонятельное погружение. Концепция "обоняния-видения" была продемонстрирована в игре The Last of Us, где игроки могли ощущать запах окружающей среды, в том числе гниющего грибка, распространенного в антиутопическом мире игры. Технология, несмотря на ее революционность, вызвала неоднозначную реакцию.

Sony воздержалась от объявления сроков внедрения этой функции, но дискуссии вокруг ее потенциала уже начинают появляться. Некоторым фанатам GTA последствия этого далеко не по душе.

Несмотря на скептицизм, некоторые игроки видят в этом естественный шаг к более глубокому погружению. Сторонники выделяют такие игры, как Red Dead Redemption 2, представляя, как возможность почувствовать запах соснового леса или костра может усилить впечатления от игры.