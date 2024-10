Nothing спросила у людей, чего они хотят, и сделала уникальный смартфон, светящийся в темноте. Компания выбрала светло-зеленый оттенок.

Компания Nothing вывела этику своего бренда, ориентированного на сообщество, на новый уровень, предложив своим поклонникам по всему миру принять участие в разработке новой версии флагманского телефона Nothing Phone (2a) Plus. Собрав более 900 заявок из 47 стран, компания выбрала пять победителей и совместно с ними создала конечный продукт – светящийся в темноте смартфон, что стало уникальным слиянием потребительской идеи и творческого исполнения.

Проект Nothing Community Edition включал в себя отзывы не только об аппаратном обеспечении, но и о программном обеспечении, упаковке и маркетинге. Примечательно, что, несмотря на изменение эстетики, технические характеристики и основные функции остались неизменными по сравнению с оригинальным выпуском от июля 2024 года. Nothing подчеркнула свою приверженность истинной интеграции с сообществом, выделив себя на фоне конкурентов.

Визуально Phone (2a) Plus, созданный совместно с Nothing, остается верен узнаваемому прозрачному дизайну, сохраняя оригинальный вид, открывающий внутренние компоненты, такие как ленты и винты, и включает три фирменных глифа, подсвечивающих заднюю панель. В новой модели появился тонкий фосфоресцирующий интерфейс, отбрасывающий мягкое свечение на заднюю панель. Чтобы воплотить в жизнь концепцию свечения в темноте, задуманную победителями конкурса, дизайнеры экспериментировали с различными материалами и оттенками, в итоге выбрав фосфоресцирующий материал с зеленым отливом.

С 12 ноября Phone (2a) Plus Community Edition будет доступен по всему миру на сайте nothing.tech по цене около 519 долларов.