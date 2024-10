Это касается как минимум 5 крупных проектов.

Moore Threads, развивающийся китайский производитель видеокарт, делает успехи в расширении поддержки своих драйверов. После недавнего выпуска драйвера, поддерживающего DX12, компания выпустила еще одно обновление. Последний драйвер, PES Control Center 270.80.2, сосредоточен на оптимизации игр и исправлении ошибок, обеспечивая заметный прирост производительности – до 40% для видеокарт S80 и S70.

Новое обновление включает в себя повышение производительности для пяти игр: Getting Darker, Predator, War Will, Sniper: Ghost Warrior Contract 2 и Man of War 2. Примечательно, что больше всего от обновления выиграла игра Getting Darker – прирост производительности составил 40%, а в Predator – 30%.

Помимо этих оптимизаций, драйвер решает две критические проблемы в Monster Hunter: World при изменении настроек качества изображения. Кроме того, была улучшена производительность записи видео, что позволило устранить проблему мерцания и обеспечить более плавную работу.

Moore Threads постоянно работает над улучшением своей программной экосистемы. В начале этого месяца компания выпустила свой первый драйвер с полной поддержкой DirectX 12, что позволило графическим чипам MTT серии S наконец-то запускать игры в формате DX12. Однако, несмотря на этот прогресс, компания все еще сталкивается с серьезными проблемами. Даже с поддержкой DX12 флагманский GPU Moore Threads не выдерживает конкуренции, предлагая производительность ниже, чем у старых карт GTX 1650 на базе архитектуры Turing.