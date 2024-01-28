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Kachka
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
Таким образом они прибудут в здоровом и крепком состоянии.

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В ближайшие пятнадцать лет NASA вместе с китайскими космическими агентствами и компанией SpaceX намерено начать революционную главу в освоении космоса – первые полеты на Марс в составе экипажа. Тем не менее, этот амбициозный план сталкивается с многочисленными препятствиями, главным из которых является значительное расстояние, отделяющее нас от "Красной планеты". Даже в самой близкой точке, когда Марс и Земля находятся в "тесном контакте", расстояние все равно составляет около 55 миллионов километров. Традиционные двигательные установки, такие как химические ракеты, в случае их использования потребуют от шести до девяти месяцев полета к Марсу, в результате чего продолжительность миссии составит около трех лет, включая работу на марсианской поверхности.

Длительное пребывание в условиях микрогравитации создает множество проблем для человеческого организма, включая воздействие солнечной и космической радиации. В связи с этим NASA активно изучает способы сокращения времени перелета и занимается разработкой технологий гибернации, позволяющих экипажу длительное время спать во время путешествия. Проект Studying Torpor in Animals for Space-health in Humans (STASH), представленный в рамках программы NASA NIAC, представляет собой метод гибернации, впервые разработанный калифорнийской биотехнологической компанией Fauna Bio Inc.

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Биотехнологии начали тщательно изучать свойства млекопитающих, чтобы разработать новые препараты для человека, уделяя особое внимание фенотипам млекопитающих, находящихся в спячке. Этот путь изучается и в области освоения космоса, чтобы снизить потенциальные риски для здоровья экипажа. 

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Инновационным решением всех многогранных проблем космоса является введение гибернации для экипажей во время космических полетов. Такой подход позволяет гарантировать, что после достижения Марса экипаж прибудет в крепком и здоровом состоянии, готовым к выполнению миссии на поверхности планеты.

#космос #nasa #марс
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