Таким образом они прибудут в здоровом и крепком состоянии.

В ближайшие пятнадцать лет NASA вместе с китайскими космическими агентствами и компанией SpaceX намерено начать революционную главу в освоении космоса – первые полеты на Марс в составе экипажа. Тем не менее, этот амбициозный план сталкивается с многочисленными препятствиями, главным из которых является значительное расстояние, отделяющее нас от "Красной планеты". Даже в самой близкой точке, когда Марс и Земля находятся в "тесном контакте", расстояние все равно составляет около 55 миллионов километров. Традиционные двигательные установки, такие как химические ракеты, в случае их использования потребуют от шести до девяти месяцев полета к Марсу, в результате чего продолжительность миссии составит около трех лет, включая работу на марсианской поверхности.

Длительное пребывание в условиях микрогравитации создает множество проблем для человеческого организма, включая воздействие солнечной и космической радиации. В связи с этим NASA активно изучает способы сокращения времени перелета и занимается разработкой технологий гибернации, позволяющих экипажу длительное время спать во время путешествия. Проект Studying Torpor in Animals for Space-health in Humans (STASH), представленный в рамках программы NASA NIAC, представляет собой метод гибернации, впервые разработанный калифорнийской биотехнологической компанией Fauna Bio Inc.

Биотехнологии начали тщательно изучать свойства млекопитающих, чтобы разработать новые препараты для человека, уделяя особое внимание фенотипам млекопитающих, находящихся в спячке. Этот путь изучается и в области освоения космоса, чтобы снизить потенциальные риски для здоровья экипажа.

Инновационным решением всех многогранных проблем космоса является введение гибернации для экипажей во время космических полетов. Такой подход позволяет гарантировать, что после достижения Марса экипаж прибудет в крепком и здоровом состоянии, готовым к выполнению миссии на поверхности планеты.