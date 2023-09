Инсайдер обещает интересную увлекательную игру.

В прошлом игры серии Far Cry славились своими инновационными возможностями и смелыми механиками. Однако сейчас очевидно, что серия стала несколько предсказуемой, в частности Far Cry 6, в которой не было устоявшихся традиций. К счастью, есть основания полагать, что студия Ubisoft Toronto готовит нечто особенное для Far Cry 7.

По словам Тома Хендерсона, заслуживающего доверие инсайдера, в Far Cry 7 будет представлен "нелинейный" сюжет, позволяющий игрокам по-своему подходить к нему. В центре сюжета – роль главы богатой семьи, которая была похищена тайным культом "Сыновья Истины". Задача главного героя – спасти членов своей семьи, причем, что примечательно, вы можете сами выбирать последовательность миссий. Интригующим моментом является то, что в игре, по слухам, будет присутствовать элемент ограничения по времени: игроку предстоит спасти свою семью в течение 72 игровых часов, что примерно соответствует 24 часам в реальном мире. Кроме того, выбор, сделанный в ходе сюжета, может привести к гибели некоторых членов семьи, что в корне изменит концовку.

Хендерсон также упоминает о новой механике "допроса" в игре, которая, как ожидается, вызовет споры. Однако этот механизм не будет представлять собой прямолинейный сценарий "пытки с целью получения информации": объект может обмануть вас, замолчать или даже ускользнуть от ответа.

Что касается даты выхода, то, по слухам, Far Cry 7 выйдет в конце 2025 года.