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Начинаю зарабатывать миллион рублей с помощью ПК. Часть 1: Теоретические соображения

"На самом деле миллион, это не много". Бодо Шефер, финансовый консультант, миллионер.
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Финансовый вопрос в России стоит особенно остро, поскольку люди получают не очень много за свою работу. Капиталисты выжимают из населения все соки, не заботясь о будущем нации в целом. Государству это на руку, иначе оно бы остановило творящийся экономический беспредел и не стало ждать, пока придет упитанный пушистый зверек.

В таких условиях, когда подмоги ждать не от куда, наша задача взять денежную сторону вопроса в свои руки, и начать усиленно "ковать бабло", не надеясь на кого-либо. Но, как и в любом деле, здесь предварительно нужно применить умственные ресурсы и примерно очертить, что мы хотим, и чем мы будем пользоваться для достижения цели.

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Чтобы не увязнуть в том, к чему мы еще не до конца готовы, можно для начала очертить более ближнюю дистанцию, и назвать это своего рода практикой. А когда цель будет достигнута, это сильно поспособствует усилению морально-волевой стороны, что в дальнейшем позволить выполнять практически любые мыслимые и немыслимые установки.

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Если говорить конкретно, то сейчас я устанавливаю четкую планку в один миллион рублей. Задача состоит в том, чтобы собрать эту сумму, используя только ПК и сопутствующие электронные компоненты, возможно, не в единственном экземпляре. В общем, без применения рабского труда "на дядю".

Изначальный капитал будет равен 0 рублей. Не допускается привлечение средств из "реального мира", случайно подвернувшихся денег. Допускается оборот средств проекта где угодно, используя законные методы.

Итак условия и цели обозначены. Что далее? Как будем наскребать заветный миллион? Естественно, сразу можно учесть доходы от блогерской деятельности. Правда, если брать только их, то проект может растянуться на неопределенное время, так как обстоятельства жизни не постоянны, и невозможно гарантировать стабильный профит даже на коротком отрезке времени. Сильное влияние на то, в каком объеме и количестве формируются готовые к показу посты, оказывает творческое настроение.

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Так что нужно придумать что-то еще. Наиболее оптимальным как мне видится использование необъятных возможностей фондового рынка. При соблюдении финансовой дисциплины здесь можно получать деньги буквально из воздуха. На самом деле, конечно, они берутся из карманов других, менее терпеливых, игроков.

Вкладываться желательно в проверенные инструменты, которые не будут "уходить в минус". Жаль, что в последнее время существенно снизились возможности по взаимодействию с мировыми рынками, которые на порядки превосходят российский. Наша "фонда́" довольно нестабильна, хотя и может приносить десятки и сотни процентов годовых. Кроме собственно потери денег из-за неверной финансовой стратегии существует куча других рисков, из-за которых можно остаться "без штанов".

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Учитывая всё вышеизложенное, я буду придерживаться более консервативной и менее агрессивной тактики, которую умные финансисты называют "сложным процентом". Она заключается в том, что капитал постоянно оборачивается и приумножается на некоторый процент, пусть и не очень большой, но со временем он всё больше и больше начинает увеличиваться. Если в начале прибыль от процентов в пересчете на денежные единицы кажется микроскопической, то потом она вырастает в разы. Так можно не только сколотить состояние, но и защититься от быстрого "слива" депозита в погоне за быстрым доходом.

Итак, в банке ноль рублей. Первые отчисления могут состояться уже скоро. И, как только они поступят, я сразу начну их "крутить", потому, что просто так лежащие деньги сразу начнет "сжирать" инфляция. Да даже покупка поддержанной видеокарты по рынку или ниже, которая в ближайшее время особо не потеряет в цене, и которую можно будет продать немного дороже, позволит сохранить средства от от всепоглощающего постепенно обесценивания капитала и внезапного полного обнуления в случае возникновения системных кризисов в экономике.

К тому же, если начнется быстрый взлет майнинга, то доход от мгновенно улетевших в космос цен на видеокарты превысит прибиль, которые можно получить с помощью 99% классических финансовых инструментов, при этом практически без риска. Только необходимо придерживаться правила диверсификации ресурсов, и не вкладывать всё во что-то одно.

На этом первая часть походит к концу. Уже в следующей станет известна первоначально накопленная сумма, то как она была распределена, и будет изложен расклад дальнейших действий.

«Если вас что-то не устраивает на работе — создавайте собственное дело. Я начинал бизнес в гараже. Следует тратить время только на то, что вам интересно». Билл Гейтс.

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