kosmos_news
Астрономы ожидают яркого перерождения звезды WOH G64 в галактике Большое Магелланово Облако
Ученые не сомневаются, что массивная звезда WOH G64 с невероятной скоростью теряет вещество и уже готова к одному из самых мощных вспышек в истории космических наблюдений — взрыву сверхновой.

Звезда WOH G64 была открыта в 1970-х годах. Она находится в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике, вращающейся вокруг нашей галактики Млечный Путь, приблизительно в 160 000 световых годах от Земли. Это не обычное небесное тело. Речь идет об объекте, радиус которого более чем в 1500 раз превышает радиус нашего Солнца.Изображение: нейросеть freepikПо оценкам, это гигантское облако коллапсирующего газа и пыли зародилось менее пяти миллионов лет назад. Для сравнения, Солнце светит уже более 4,6 млрд лет. Международная группа ученых опубликовала результаты своего многолетнего исследования WOH G64 в журнале Nature Astronomy.

В 2011 году яркость объекта внезапно потускнела. Звезда вернулась к прежнему виду через пару лет. Последние анализы показали, что в 2014 году этот объект претерпел трансформацию: огромная часть поверхности первоначального красного сверхгиганта была просто выброшена в космос.

Может быть интересно

В результате объект сжался, резко нагрелся и превратился в чрезвычайно редкий желтый гипергигант. Такая трансформация является астрофизическим эквивалентом запуска обратного отсчета самоуничтожения. Когда звезда вступает в эту редкую фазу, ее судьба окончательно предрешена.

Вместо взрыва сверхновой, холодный красный сверхгигант превратился в так называемую симбиотическую звезду — двойную систему, состоящую из желтого гипергиганта и гораздо меньшей звезды-компаньона. Гипергигант, оставаясь огромным, значительно горячее, чем раньше, и в фазе красного сверхгиганта его размер составляет почти половину от прежнего. Его компаньон — звезда солнечного типа, но в несколько раз массивнее, горячее и ярче Солнца, излучающая свет преимущественно в синей области спектра. Эти наблюдения показывают, что поздние стадии звездной эволюции могут протекать по-разному.

Наиболее вероятный сценарий — массивный объект завершит свой жизненный цикл взрывом сверхновой. Однако нельзя исключить и сценарий, при котором система превратится в черную дыру. WOH G64 представляет собой уникальное явление, позволяющее наблюдать в режиме реального времени поздние стадии эволюции массивных звезд и влияние образования двойных звезд на их ход. Звезды живут миллионы лет, поэтому вероятность наблюдения таких изменений астрономически низка.

#космос #наука #астрономия #галактика #звезда #woh g64
Источник: nature.com
Сейчас обсуждают

daring
22:49
твой i7 даже в список не попал
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Djereli
22:44
Нацисты из роскома все не знают как заблокировать гугл и vpn. Без блокировки последних невозможно продвигать идеологию нацизма в стране.
Google получила в России штраф на сумму 22,8 млн рублей за распространение сервисов VPN
daring
22:44
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
..[StyX]...
22:25
Так если в этом филлиале пятерочки и банка зарплаты на уровне мрота? Что вы хотели? А топ менеджеры себе премии отписывать не забывают.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Henry Morgan
22:07
Чё ты мучаешься , Кулибин ты наш? Возьми аргонодуговаю да и завари нормально охлаждение без герметиков и прочей шелухи.
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
4140093
21:48
Рыба гниёт с головы: у нас в РБ тоже с почтой не всё хорошо, текучка в городских отделениях и пи..ец в провинции. При том что услуги почты довольно дорогие.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Михаил Сидоров
21:36
да всегда так делаю, считаю мощность компонентов, округляю и умножаю на два. Разница в цене не такая критичная.
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Bernigan
21:31
Бедняга, устал минусы со 100 ботов ставить, крик души
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Никита Абсалямов
21:17
Ага и правда, эт первый видеочип они в 1991 году выпустили... но в принципе не суть - всё равно не ATi или Matrox какой-нибудь...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
Chato-Boot
21:04
Не грусти, швайне, похрусти, заслужил:
Мишустин: В России в 2025 году построено и модернизировано свыше 28 000 километров автодорог
