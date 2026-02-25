Ученые не сомневаются, что массивная звезда WOH G64 с невероятной скоростью теряет вещество и уже готова к одному из самых мощных вспышек в истории космических наблюдений — взрыву сверхновой.

Звезда WOH G64 была открыта в 1970-х годах. Она находится в Большом Магеллановом Облаке, карликовой галактике, вращающейся вокруг нашей галактики Млечный Путь, приблизительно в 160 000 световых годах от Земли. Это не обычное небесное тело. Речь идет об объекте, радиус которого более чем в 1500 раз превышает радиус нашего Солнца. Изображение: нейросеть freepikПо оценкам, это гигантское облако коллапсирующего газа и пыли зародилось менее пяти миллионов лет назад. Для сравнения, Солнце светит уже более 4,6 млрд лет. Международная группа ученых опубликовала результаты своего многолетнего исследования WOH G64 в журнале Nature Astronomy.

В 2011 году яркость объекта внезапно потускнела. Звезда вернулась к прежнему виду через пару лет. Последние анализы показали, что в 2014 году этот объект претерпел трансформацию: огромная часть поверхности первоначального красного сверхгиганта была просто выброшена в космос.

В результате объект сжался, резко нагрелся и превратился в чрезвычайно редкий желтый гипергигант. Такая трансформация является астрофизическим эквивалентом запуска обратного отсчета самоуничтожения. Когда звезда вступает в эту редкую фазу, ее судьба окончательно предрешена.

Вместо взрыва сверхновой, холодный красный сверхгигант превратился в так называемую симбиотическую звезду — двойную систему, состоящую из желтого гипергиганта и гораздо меньшей звезды-компаньона. Гипергигант, оставаясь огромным, значительно горячее, чем раньше, и в фазе красного сверхгиганта его размер составляет почти половину от прежнего. Его компаньон — звезда солнечного типа, но в несколько раз массивнее, горячее и ярче Солнца, излучающая свет преимущественно в синей области спектра. Эти наблюдения показывают, что поздние стадии звездной эволюции могут протекать по-разному.

Наиболее вероятный сценарий — массивный объект завершит свой жизненный цикл взрывом сверхновой. Однако нельзя исключить и сценарий, при котором система превратится в черную дыру. WOH G64 представляет собой уникальное явление, позволяющее наблюдать в режиме реального времени поздние стадии эволюции массивных звезд и влияние образования двойных звезд на их ход. Звезды живут миллионы лет, поэтому вероятность наблюдения таких изменений астрономически низка.