Razg0n_blog
Ryzen 7 9850X3D в играх оказался на 27% быстрее Core Ultra 9 285K согласно слайдам AMD
Новый игровой король от AMD разгромил флагмана от Intel

AMD представила модернизированную версию Ryzen 7 9800X3D под названием Ryzen 7 9850X3D. До текущей даты Ryzen 7 9800X3D считался лучшим игровым CPU, а теперь это звание переходит к Ryzen 7 9850X3D.

Новинка получила прирост тактовой частоты в 400 МГц относительно 5,2 ГГц у Ryzen 7 9800X3D, что на выходе дает прирост производительности, равный 7%. В общем смысле цифра не такая большая, но для геймеров с высокогерцовыми мониторами может иметь значение.

В остальном же Ryzen 7 9850X3D — это полная копия Ryzen 7 9800X3D, включая объем L3-кэша в 96 МБ. Как утверждает AMD, несмотря на 7%-ное превосходство нового процессора в 1080p, в большинстве игр прибавку FPS придется разглядывать с лупой. К примеру, в Battlefield 6 оба CPU равны, а в Counter-Strike 2 перевес в сторону Ryzen 7 9850X3D не превышает 6%.

Более показательно сравнение между Ryzen 7 9850X3D и Core Ultra 9 285K. Согласно слайдам AMD, ее новый процессор оказывается быстрее флагмана от Intel на внушительные 27%. Под результатом мелким шрифтом говорится, что тестирование проводилось в более чем 35 играх при разрешении 1080p и высоких настройках графики.

Более конкретный разбор показывает сохранение разницы между CPU в киберспортивных дисциплинах, а при переходе к последним игровым новинкам преимущество Ryzen 7 9850X3D снижается до все еще приличных 21% FPS. Что касается игр прошлого, таких как Hitman 3, Far Cry 6 и Watch Dogs: Legion, то в них "камень" от AMD опережает конкурента на впечатляющие 35%.

#285k #9850x3d
Источник: tomshardware.com
3
Показать комментарии (3)
Сейчас обсуждают

madsergg
17:49
Ценник задрали в 4 раза и убрали все из проката кроме этого, конечно 4 миллирда 🤣🤣🤣 А если бы цена билетов была по 2000р, там к 8 лярдам было б недалеко.
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
samsonbl4
17:48
Ну работает же) может быть когда-нибудь рукуи дойдут и переделаю)
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
SMA
17:44
Сам комп в принципе огонь за проект, почему бы и нет... Но итоговая картинка, как все размещено, стремно же...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
а вот и Праздник..
17:43
всё только начинается
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
samsonbl4
17:42
Согласен, конечно с укладкой кабельных линий картина смотрелась бы лучше, но я этим решил не заниматься, да и статья всё же про корпус. Насчёт дизайна, дело вкуса. Как я писал в статье, раньше на стен...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Сергей Анатолич
17:31
В берлине Петров и Баширов окопались?
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
а вот и Праздник..
17:28
Без доказательств, ты просто неизлечимый и необучаемый... гей.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Сергей Селиванов
17:10
> У меня в дистрибутиве Chimbalix тоже два редактора разделов! Вот оно! Что это, если не доказательство того, что это писал чимба! Хоия... Будем честны, тут даже без прямых доказательств понятно, кто ...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dentarg
16:47
Раз уж пошли переснимать классику, жду ремейка Чиполлино и Незнайки на Луне.
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
КОТ
16:32
Эх, нам бы такой закон, для Рутуба и прочих, но.... "Кто же его посадит? Он же памятник!" (Джентльмены удачи, 1971)
Во Вьетнаме на законодательном уровне отменяют длинные рекламные ролики на YouTube
