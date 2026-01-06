Новый игровой король от AMD разгромил флагмана от Intel

AMD представила модернизированную версию Ryzen 7 9800X3D под названием Ryzen 7 9850X3D. До текущей даты Ryzen 7 9800X3D считался лучшим игровым CPU, а теперь это звание переходит к Ryzen 7 9850X3D.

Новинка получила прирост тактовой частоты в 400 МГц относительно 5,2 ГГц у Ryzen 7 9800X3D, что на выходе дает прирост производительности, равный 7%. В общем смысле цифра не такая большая, но для геймеров с высокогерцовыми мониторами может иметь значение.

В остальном же Ryzen 7 9850X3D — это полная копия Ryzen 7 9800X3D, включая объем L3-кэша в 96 МБ. Как утверждает AMD, несмотря на 7%-ное превосходство нового процессора в 1080p, в большинстве игр прибавку FPS придется разглядывать с лупой. К примеру, в Battlefield 6 оба CPU равны, а в Counter-Strike 2 перевес в сторону Ryzen 7 9850X3D не превышает 6%.

Более показательно сравнение между Ryzen 7 9850X3D и Core Ultra 9 285K. Согласно слайдам AMD, ее новый процессор оказывается быстрее флагмана от Intel на внушительные 27%. Под результатом мелким шрифтом говорится, что тестирование проводилось в более чем 35 играх при разрешении 1080p и высоких настройках графики.

Более конкретный разбор показывает сохранение разницы между CPU в киберспортивных дисциплинах, а при переходе к последним игровым новинкам преимущество Ryzen 7 9850X3D снижается до все еще приличных 21% FPS. Что касается игр прошлого, таких как Hitman 3, Far Cry 6 и Watch Dogs: Legion, то в них "камень" от AMD опережает конкурента на впечатляющие 35%.