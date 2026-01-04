Сайт Конференция
Блоги
Razg0n_blog
Microsoft незаметно убрала возможность активации Windows по телефону
Остается только онлайн-активация

Компания Microsoft продолжает активно принуждать пользователей к активации Windows исключительно через Интернет. Недавно она начала отрезать возможность локальной активации для обхода механизмов OOBE, а теперь поступают сигналы о закрытии еще одной старой практики.

Отныне активация Windows и Office посредством телефона более недоступна, как показал в своем видео энтузиаст Ben Kleinberg. И хотя подобный способ логично считается устаревшим, Microsoft, на удивление, продолжает указывать его в качестве допустимого в документации.

Впрочем, активация по телефону все еще остается важной для многих в контексте устаревших операционных систем, таких как Windows 7. До сих пор существуют пользователи, для которых в 2026 году актуально наличие альтернативы навязанному компанией онлайн-методу.

Бену пришлось пройти испытание с телефонным звонком, так как OEM-ключ Windows 7, имеющийся у него в наличии, не мог быть активирован прямо в ОС из-за неработоспособности серверов активации для этой версии Windows. На звонок ответил автоответчик, который сообщил, что "активация продукта доступна только в онлайн-режиме".

Бен также получил текстовое сообщение со ссылкой на современный портал активации продуктов Microsoft, где обязательным условием является вход при помощи учетной записи Microsoft. После прохождения всех процедур операционная система была активирована. В конце видео был сделан вывод, что способ активации Windows по телефону фактически более недействителен.

#microsoft #windows #активация
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Garthar
13:38
Да шторм там был.
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
13:38
Ты тесты и не выкладывал .ты просто пи ил что она у тебя есть.А потом оказалась кредитная 5080 .Ну а твой фейл с гпу-з спиженный с инета с 4090 якобы твоей .помнят все.ты просто черт.Короче ,чертила,н...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
13:37
Не неси ахинею. Где тесты 5090 выкладывал трепло. и не говори стер. если вам надо вы же их сохраняете.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
13:36
У тебя уже чего только небыло.включая придуманную 5090 и 4090.ПИБОЛ.Короче свали в закат и готовься к золотому дождю
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
13:35
Зачем мне 4090 если есть 5080 и геной 4х и пси 5.0. Ты походу дурочек.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Дмитрий Гладков
13:34
Это другое! )))))
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
13:34
Я тебе уже сказал.Пишу с ДВК-3М под RT-11SJ.Куда мне до фейковой 4090 твоей)).Ты жырный вонючий черт и пи бол.Прославленный на весь рунет чертила и глиномес Непран
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
13:33
Тесты выложил и характеристики. Что снова не так завидуй молча. Или покажи свой ПК или стыдно.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
13:32
Ты знаешь только одно .Что ты пи бол.И то факт.Твои акки прикрывали десятками..Минусить тебя....да тебя обоссывать надо непрерывно.Минусы ничего не дадут.Давненько тебя смотрю не унижали.Праздники был...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
13:30
Я знаю кто ты. поверь просто ты создал новый акк который скоро снова прикроют. в засаде минусить надоело вот и вылезо.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
