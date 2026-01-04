Остается только онлайн-активация

Компания Microsoft продолжает активно принуждать пользователей к активации Windows исключительно через Интернет. Недавно она начала отрезать возможность локальной активации для обхода механизмов OOBE, а теперь поступают сигналы о закрытии еще одной старой практики.

Отныне активация Windows и Office посредством телефона более недоступна, как показал в своем видео энтузиаст Ben Kleinberg. И хотя подобный способ логично считается устаревшим, Microsoft, на удивление, продолжает указывать его в качестве допустимого в документации.

Впрочем, активация по телефону все еще остается важной для многих в контексте устаревших операционных систем, таких как Windows 7. До сих пор существуют пользователи, для которых в 2026 году актуально наличие альтернативы навязанному компанией онлайн-методу.

Бену пришлось пройти испытание с телефонным звонком, так как OEM-ключ Windows 7, имеющийся у него в наличии, не мог быть активирован прямо в ОС из-за неработоспособности серверов активации для этой версии Windows. На звонок ответил автоответчик, который сообщил, что "активация продукта доступна только в онлайн-режиме".

Бен также получил текстовое сообщение со ссылкой на современный портал активации продуктов Microsoft, где обязательным условием является вход при помощи учетной записи Microsoft. После прохождения всех процедур операционная система была активирована. В конце видео был сделан вывод, что способ активации Windows по телефону фактически более недействителен.