ИИ-бум почти не повлиял на них

Основная масса геймеров находится в недоумении от цен на оперативную память DDR5. И многим кажется, что сборка игровой системы сможет стать еще более затратным делом, поскольку ИИ-бум тянет за собой рост стоимости прочих комплектующих для ПК.

Так, у известного ритейлера Micro Center согласно каталогу присутствуют в наличии пара популярных высокоемких топовых твердотельных накопителей от Western Digital. Цена на WD_Black SN850X якобы была установлена магазином на уровне $2418,99, в то время как прайс на WD_Black SN850P с размещенным на нем логотипом PlayStation достиг нереальных $2757,99.

Столь возмутительные цифры будто бы были зафиксированы в соцсети X пользователем @MMatt14. Как указывает издание Tom's Hardware, на самом деле они не соответствуют действительности. Любой может явиться в ближайший филиал Micro Center и лично приобрести WD_Black SN850X на 8 ТБ за $900 и WD_Black SN850P того же объема за $1100.

WD_Black SN850X появился в ассортименте производителя в июле 2024 года с MSRP, равной $849,99, а WD_Black SN850P анонсировали чуть позже в августе за $999,99. Таким образом, за 1,5 года цены выросли всего на 5,9% и 10%, даже на фоне всеобщего ИИ-хайпа.

Если учесть набежавшую инфляцию доллара, которая превысила 3%, то получится, что обозначенные SSD сейчас стоят практически столько же, сколько за них запросила Western Digital на момент выпуска. Следовательно, сдерживание рынка игровых ПК в начале 2026 года будет определяться не ценами на SSD высокой емкости, а положением дел в сегменте DRAM.