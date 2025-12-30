Определенный список AAA-игр прошлого на базе API Direct3D 6 теперь можно запустить в свободной ОС практически с нативной производительностью

Игровая экосистема Linux продолжает расширяться. На сей раз разработчики логично развили концепцию по трансляции вызовов Direct3D 9 в команды Vulkan, имплементировав в прослойку D7VK версии 1.1 экспериментальную поддержку API Direct3D 6 в дополнение к Direct3D 7.

В результате геймеры теперь могут запускать ретро-игры на современных графических ускорителях без использования эмуляторов, например WineD3D. По сравнению с последними, использование слоя трансляции приводит к незначительному снижению производительности.

По словам создателей, интеграция Direct3D 6 не требует особых усилий, что резко контрастирует с хаосом, который творится в версии Direct3D 5 и более младших. Тем не менее, даже Direct3D 7 является областью с довольно проблематичным уровнем совместимости, где игры могут смешивать вызовы Direct3D с методами DirectDraw и даже GDI.

Некоторые проекты той эпохи используют своеобразные подходы, не перекликающиеся с документацией API от Microsoft. Например, в Sacrifice используется неподдерживаемый формат буфера глубины, для которого в новой версии D7VK нашли обходное решение. Здесь же можно перечислить рендеринг примитивов с шагом в Sacred и подмену MIP-текстур в Gothic, Gothic 2 и Star Trek DS9: The Fallen.

В список поддерживаемых игр на базе Direct3D 6 добавлены: Arabian Nights, Drakan: Order of the Flame, Earth 2150, Expendable, Tachyon: The Fringe и Tomb Raider Chronicles.