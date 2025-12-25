Пользователи начинают массово скупать переходники с SO-DIMM на DIMM в связи с подорожавшей оперативной памятью

Масштаб истерии, связанной с взлетевшей в цене ОЗУ, не снижается, поскольку даже жалкие 16 ГБ DDR4 стоят как целый ПК до повышения. Если ранее Teamgroup T-Create Expert DDR5-6000 CL38 2x16 GB на базе Hynix A-Die можно было с легкостью урвать за менее чем 8000 рублей, то теперь найти их дешевле 20000 не представляется возможным.

На фоне дорогой RAM пользователи начали массово искать способ сэкономить и не переплачивать втрое за то, что когда-то стоило сущие копейки. Чей-то зоркий глаз обнаружил, что оперативная память в форм-факторе SO-DIMM зачастую предлагается дешевле, чем полноразмерная.

И сразу возникла гениальная идея оптимизировать расходы на память путем установки в ПК модулей от ноутбуков с помощью специализированных адаптеров. 3DCenter.org отмечает, что данные переходники стоят относительно недорого.

Итоговая выгода может быть довольно заметной, учитывая тот факт, что оперативная память SO-DIMM подорожала всего на 138%, тогда как DIMM выросла в цене на более внушительные 245%. Вместе с тем, важно отметить, что производительность при монтаже SO-DIMM может снизиться из-за накладных расходов на проброс сигнала.

Также более дешевая память SO-DIMM зачастую имеет низкие тактовые частоты и повышенные тайминги, которые могут повлиять на FPS в играх. Впрочем, согласно тестам, использование DDR5-5600 CL46 приводит к получению почти той же частоты кадров, что установка DDR5-8000 CL38, даже в разрешении 1080p. В некоторых CPU-зависимых проектах разница может составить 5-10%, но в большинстве случаев FPS отличается на уровне погрешности.