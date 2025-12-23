Сайт Конференция
Razg0n_blog
Процессоры Ryzen на базе Zen 6 могут иметь до 288 МБ L3-кэша для конкуренции с Intel Nova Lake-S
Zen 6 и Nova Lake-S будут сопоставимы по объему L3-кэша, что усилит конкуренцию в сегменте топовых CPU

По предварительным данным, следующее поколение процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 6 будет иметь гораздо более внушительный объем L3-кэша, что позволит противостоять мощному натиску Intel Nova Lake-S.

Характеристики последних уже засветились в сети и вызвали интерес у энтузиастов. Nova Lake-S будут обладать огромным L3-кэшем, и, согласно новой информации, будущие Ryzen предложат сопоставимые объемы.

Как сообщает инсайдер HXL, Zen 6 предусматривает установку до 144 МБ L3-кэша на каждый CCD. Соответственно, в моделях CPU с двумя CCD объем L3-кэша будет достигать 288 МБ, что соответствует предполагаемой емкости кэша в Nova Lake-S.

Ранее Zen 6 приписывали максимум 96 МБ L3-кэша даже в версиях X3D. AMD планировала повысить емкость с 64 до 96 МБ в Zen 6, что в совокупности с 10% приростом IPC сделало бы новую серию процессоров довольно быстрой в играх. Увеличение 3D V-Cache до 144 МБ еще больше повысит производительность новых Ryzen, особенно в тех проектах, где важны малые задержки памяти.

По мнению HXL, большой L3-кэш будет дорогим, что приведет к росту производственных затрат. В результате им будут оснащаться исключительно топовые CPU, а не массовые. Таким образом, в 2026 году ожидается серьезная битва между обоими лагерями, где решающую роль будут играть прочие характеристики и цена, а не объем кэша.

#ryzen #процессор #cpu #zen 6
Источник: guru3d.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter