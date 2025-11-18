Новую технологию получат лишь обладатели последнего поколения видеокарт от AMD

AMD сделала официальное заявление касательно начала развертывания следующего поколения технологии FidelityFX Super Resolution под наименованием "Redstone". Новинка будет представлена на мероприятии 10 декабря, но пока неизвестно, будет ли событие адресовано разработчикам или же оно станет презентацией полного набора опций.

Представитель AMD Джек Хьюн сообщает в соцсети X, что FSR Redstone станет эксклюзивом линейки Radeon RX 9000. Данный факт подтверждается обновлением Call of Duty: Black Ops 7, где первый компонент FSR Redstone под названием Ray Generation был явно ограничен аппаратными возможностями видеокарт.

В Ray Generation применяется машинное обучение для реконструкции трассировки лучей и отражений, что в настоящее время не поддерживается на более старых видеокартах Radeon. FSR Redstone станет шагом вперед за счет реализации четырех функций: регенератора лучей, ИИ-апскейлера, ИИ-генератора кадров и оптимизатора трассировки пути Neural Radiance Caching. В Call of Duty: Black Ops 7 пока внедрена лишь первая.

Ожидается, что на мероприятии обозначат больше опций FSR Redstone, а также представят более расширенный список игр с поддержкой новой технологии.