Tom's Hardware оценили производительность процессоров в современных ААА-проектах и показали разницу в FPS

Издание Tom's Hardware столкнуло между собой топовые CPU — Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K, оценив их производительность в играх в паре с GeForce RTX 5090. В результате среднеарифметический FPS в 1080p на высоких и ультра настройках у "камня" AMD оказался на 34,9% выше — 195,5 FPS против 144,9 FPS у оппонента.

По соотношению "FPS на доллар" Ryzen 7 9800X3D опередил Core Ultra 9 285K на 64%. То есть первый не только на треть быстрее, но и значительно выгоднее для покупки. Максимальная разница между процессорами, равная 87,5%, была замечена в Final Fantasy XIV — 213 FPS против 113,6.

Следующей игрой, в которой Ryzen 7 9800X3D выдал значительно больше FPS, стала Minecraft RTX. Здесь Core Ultra 9 285K умудрился проиграть представителю "красного" лагеря на довольно внушительные 58,6% — 172,1 FPS против 108,5. В таких проектах, как A Plague Tale: Requiem, Far Cry 6, Baldur's Gate 3 и Microsoft Flight Simulator 2020, Ryzen 7 9800X3D продемонстрировал преимущество над соперником в 45,2-52,4%.

В популярных тяжелых играх, где упор идет на видеокарту, Core Ultra 9 285K смог сократить разрыв, но все равно остался позади. Минимум, равный 12,3%, был зафиксирован в Monster Hunters Wild. Прочие известные тайтлы выявили больший перевес в сторону Ryzen 7 9800X3D: The Last of Us Part I — 13,6%, Starfield — 16,4%, Spider-Man 2 — 17,6%, Hitman 3 — 20,2%, Cyberpunk 2077 — 20,9%, Microsoft Flight Simulator 2024 — 29,6%, Hogwarts Legacy — 35,9%, F1 2024 — 37,7%.

По итогу был сделан вывод, что Ryzen 7 9800X3D будет лучшим выбором для построения высокопроизводительных игровых ПК. Данный CPU обеспечивает не только более высокий средний фреймрейт, но и более высокий FPS в редких событиях.