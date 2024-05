Инновационное устройство, стоимость которого уже не является секретом, предназначено для того, чтобы в некоторой степени освободить нас от необходимости постоянно использовать смартфон. Эти гарнитуры – шаг вперёд к более свободному и удобному образу жизни.

Американская компания IYO Audio представила миру инновационный продукт, который обещает стать новым словом в категории гаджетов. Это умные наушники IYO ONE, которые не только обладают искусственным интеллектом, но и способны функционировать автономно от смартфона, поддерживая при этом SIM-карты и Wi-Fi соединение.

Производитель утверждает, что IYO ONE — это не просто наушники, а «первый аудиокомпьютер в мире». Иностранные медиа проводят параллели между IYO ONE и такими продуктами, как интеллектуальная прищепка-проектор Humane AI Pin и ассистент Rabbit R1, которые, несмотря на критику, не смогли занять место смартфона. Однако существует вероятность, что наушникам IYO ONE удастся достичь успеха.

Что умеют IYO ONE?

На первый взгляд, «аудиокомпьютер» напоминает стандартные внутриканальные наушники, однако его отличает массивная титановая пластина, имеющая форму диска. Этот диск скрывает в себе ключевые элементы устройства: аккумулятор, центральный процессор, микрофоны, сенсорные элементы управления и модули для беспроводного подключения.

Этот передовой гаджет оснащен голосовым ассистентом, управляемым искусственным интеллектом, который позволяет управлять всеми функциями устройства. Вы можете запросить включение музыки или получить рекомендации из любимого стримингового сервиса, а также запустить подкасты и аудиокниги. Стартап утверждает, что для IYO ONE разработано множество специализированных «аудиоприложений», которые обходятся без визуального интерфейса.

Основные особенности IYO ONE:

Синхронный перевод с любых языков

Составление кратких пересказов

Интегрированный "умный тренер"

GPS-навигация

Поддержка утилит: включая ‘Диктофон’, ‘Заметки’, ‘Напоминания’, ‘Телефон’ и другие функции.

Наушники IYO ONE предлагают уникальную возможность использования без смартфона: достаточно установить SIM-карту прямо в корпус. Это устройство позволяет совершать звонки и использовать голосовой поиск в интернете без дополнительных устройств. Оснащенные функциями активного шумоподавления и режимом «прозрачности», наушники также предлагают 360-градусное аудио и защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Однако устройство имеет свой недостаток: при активном использовании интернета заряда батареи хватит всего 1,5 часа. В режиме синхронизации с смартфоном через Bluetooth, «умные» функции отключаются, но время работы устройства увеличивается до 16 часов.

Цены и доступность:

IYO ONE (Wi-Fi): 599 долларов (примерно 53 000 рублей);

IYO ONE (Wi-Fi + LTE): 699 долларов (примерно 62 000 рублей).

Модель IYO ONE с Wi-Fi оснащена 16 ГБ встроенной памяти, тогда как LTE-модель предлагает 32 ГБ. На данный момент на сайте стартапа доступна опция предварительного заказа с первоначальным взносом в размере 59 и 69 долларов. Ожидается, что розничные продажи начнутся в конце года.