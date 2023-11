Наконец-то определены номинанты на Game Awards 2023: большинство номинаций получили Alan Wake 2 от Remedy и Baldur's Gate 3 от Larian.

Мы наконец-то узнали номинантов на The Game Awards, которая состоится 7 декабря 2023 года. Если вы не знакомы с этими наградами, то это вроде «Грэмми» или «Оскара», но для видеоигр.

Проще говоря, The Game Awards — это крупное ежегодное мероприятие, посвященное играм, кульминацией которого является желанное объявление «Игра года». В этом году Baldur’s Gate 3 от Larian и Alan Wake 2 от Remedy получили наибольшее количество номинаций в различных категориях.

Говоря о номинантах, на премию «Игра года» к Baldur's Gate 3 и Alan Wake 2 присоединились Sony Marvel's Spider-Man 2, Nintendo Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, а также получившая признание критиков игра Capcom. ремейк Resident Evil 4. В категории «Лучшая игровая режиссура» номинирован тот же набор игр, за исключением Resident Evil 4.

Кроме того, существует категория «Лучшая адаптация», в которой представлены лучшие фильмы и сериалы, основанные на видеоиграх. В этом году номинировались Castlevania: Nocturne от Netflix, Gran Turismo от PlayStation Productions, The Last of Us от PlayStation Productions, The Super Mario Bros. Movie от Nintendo и Twisted Metal от PlayStation Productions.

Еще одна примечательная категория — «Лучший сюжет», в которой были номинированы Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Final Fantasy XVI и Alan Wake 2. Полный список номинантов в различных категориях вы можете просмотреть здесь.

Те, кто заинтересован в просмотре The Game Awards, могут подключиться к прямой трансляции 7 декабря в 19:30 по восточному времени. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире бесплатно на различных социальных и игровых платформах в Интернете, включая YouTube, Twitch, X (Twitter).