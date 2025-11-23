Немецкие инженеры решили поставить «акцент» лишь на дополнительной защите от мин и кассетных боеприпасов

Новейший немецкий ОБТ Leopard 2A8,который некоторые западные аналитики называют самым передовым в мире, имеет боевую массу близкую к 70 тоннам. О том, что увеличение массы, при сравнении со своими предшественниками из семейства танков Leopard 2, не повлекло за собой увеличения стойкости против современных ударных дронов, написала редакция отечественного ТГ-канала «Танкодром».

Источник изображения: ДефенсЭкспресс

Так российские специалисты предположили, что штатный комплекс активной защиты Trophy в новом «Леопарде», используемый в танках Abrams и Merkava IV, вряд ли сможет достаточно надёжно оппонировать дронам-камикадзе и ударным беспилотникам. На официальной презентации в Мюнхене было заявлено, что «Леопард» дополнительно защитили от мин и от атакующих в верхнюю полусферу кассетных боеприпасов.

Новейший немецкий танк заказал не только Бундесвер, но и норвежские вооруженные силы. Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Не лучшим образом рост массы сказался на подвижности и предельной скорости немецкого ОБТ. И хотя в выступлении представителей фирмы KNDS скорость танка по шоссе раскрыта не была, вряд ли эта скорость заметно выше прямого предшественника – танка Leopard 2A7HU. Которому даже наличие мощного 1500-сильного агрегата сообщало скорость по асфальтовому шоссе до 60 километров час. Что характерно для танков устаревших модификаций, но не для передовых боевых машин.