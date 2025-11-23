Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
На танке Leopard 2A8 не смогли реализовать защиту от дронов
Немецкие инженеры решили поставить «акцент» лишь на дополнительной защите от мин и кассетных боеприпасов

Новейший немецкий ОБТ Leopard 2A8,который некоторые западные аналитики называют самым передовым в мире, имеет боевую массу близкую к 70 тоннам. О том, что увеличение массы, при сравнении со своими предшественниками из семейства танков Leopard 2, не повлекло за собой увеличения стойкости против современных ударных дронов, написала редакция отечественного ТГ-канала «Танкодром».

Источник изображения: ДефенсЭкспресс

Так российские специалисты предположили, что штатный комплекс активной защиты Trophy в новом «Леопарде», используемый в танках Abrams и Merkava IV, вряд ли сможет достаточно надёжно оппонировать дронам-камикадзе и ударным беспилотникам. На официальной презентации в Мюнхене было заявлено, что «Леопард» дополнительно защитили от мин и от атакующих в верхнюю полусферу кассетных боеприпасов.

Новейший немецкий танк заказал не только Бундесвер, но и норвежские вооруженные силы. Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Не лучшим образом рост массы сказался на подвижности и предельной скорости немецкого ОБТ. И хотя в выступлении представителей фирмы KNDS скорость танка по шоссе раскрыта не была, вряд ли эта скорость заметно выше прямого предшественника – танка Leopard 2A7HU. Которому даже наличие мощного 1500-сильного агрегата сообщало скорость по асфальтовому шоссе до 60 километров час. Что характерно для танков устаревших модификаций, но не для передовых боевых машин. 

#leopard 2 #leopard 2a8 #knds #trophy #современные танки #leopard 2 a8
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
3
Генетики идентифицировали ранее неизвестную жившую 8500 лет назад популяцию людей
+
Reuters: Проект США по разработке ПРО «Золотой купол» сталкивается с трудностями
+
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
3
Комету 3I/ATLAS сегодня настигло выброшенное Солнцем мощное облако плазмы
+
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
2
Правительство РФ обсуждает льготы по утильсбору для автомобилей на газе
+
Демонстрационный полёт индийского истребителя HAL Tejas на авиасалоне закончился падением самолёта
+
Китайский беспилотник манипулировал системой АЗН и выдал себя за британский истребитель Typhoon
+
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
+
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
+
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
5
Стартап из США Valar Atomics добился цепной реакции при первом запуске модульного мини-реактора
+
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
2
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
В Китае в провинции Ляонин обнаружили крупнейшее месторождение золота﻿
3
Кабина истребителя OA-1K Skyraider стоимостью $40 млн оснащена прицелом от винтовки за $600
1
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
8

Популярные статьи

Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
13:09
У всех кто на интеле сидет крыша едет?
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Дмитрий Патрушев
13:06
Продай и купи нормальный корпус
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Анна Франскевич
13:03
>Я думаю, что цена базовой модели будет равна $399, Ну это вы лихо так губу раскатали. Уже посчитали что одна ток себестоимость железа у этой машинки 550, а ща ещё подорожание памяти татальное надвиг...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Leoxxx76
12:55
Корпус,очень нравится,не хочу менять. Мощный,массивный и просторный. Собираюсь перейти на lga1700 но вот из за того что расположение железа вертикальное, не совсем понимаю,как правильно расположить ра...
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Leoxxx76
12:50
Он есть у меня.Подумываю как сжо прикрутить
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Дмитрий Патрушев
12:43
А зачем тебе этот древний корпус!?
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:43
Не обращайте внимание на пациента нашей клиники. Он решил что если наденет белый халат главврача, то ему все поверят.
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:41
Малафья - ты обосралась.
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
Анна Франскевич
12:40
Я как активный пользователь Стима с 12 года и Линукс с 14, что пристально наблюдал за их потугами в Линукс, провалами и успехами да набивания шишек. Желаю им удачи в этом, ибо это выгодно в первую оч...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Анна Франскевич
12:39
>Давайте теперь попробуем понять, зачем Valve нужны Steam Machine сейчас. А тут пробовать нечего, ибо это и так очевидно. Основная цель это закрепить на рынке игр Линукс, что бы обезопасить компанию ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter