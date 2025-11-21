Первыми Leopard 2A8 получат бойцы 45-й танковой бригады Бундесвера, дислоцированные в приграничной с РФ стране – Литве

Демонстрация тяжелой бронемашины прошла в Баварии в рамках экспозиции производителя танка – компании KNDS. Немецкое МО проинформировало, что ФРГ приобретет 123 танковых комплекта Leopard 2A8 с возможностью дозаказать дополнительно ещё 75 танковых единиц. Поступать в действующие армейские подразделения Бундесвера Leo 2 A8 начнут с 2027 года. Предполагается, что полное доукомплектование завершится к 2030 году.

Новая машина оснащена системой активной защиты израильского производства, которая, помимо танков армии ЦАХАЛ – Merkava IV, ещё защищает американские ОБТ – танки Abrams. Иностранная КАЗ работает по принципу воздушного осколочного поля, сначала обнаруживая, а затем и перехватывая боеприпасы оппонента.

Помимо комплекса активной защиты, новейший немецкий танк усилили броней, укрепив защиту верхней полусферы от встречи с кассетными боеприпасами. Дополнительно защитили от мин и днище ОБТ. Серьёзного обновления дождалась и внутренняя электроника – танк оснастили передовыми цифровыми прицелами и внешними лазерными датчиками. Последние должны на качественном уровне улучшить ориентацию танкового экипажа во время битвы.

Фотография новейшего Leo 2 A8, сделанная в Мюнхене в минувшую среду. Источник изображения: Matthias Schrader

Прокомментировал знаковое событие для всей немецкой оборонки и глава местного Минобороны – Борис Писториус. Высший чиновник назвал улучшенный «Леопард» буквально самым современным танком, ведь даже при доминировании в современных боях вездесущих дронов, востребованность штурмовой тяжелобронированной техники не исключается.

Основным вооружением новейшего ОБТ является танковая пушка L55A1, собранная специалистами Rheinmetall. Точно такое же орудие установлено на предшественниках A8 – танках серий A7V и A7A1. Основным преимуществом L55A1 является возможность вести высокоточный огонь при помощи осколочно-фугасных боеприпасов с программируемым подрывом, как и возможность оперировать передовыми кинетическими снарядами, обладающими максимальной пробивной мощью.

Фото танка с мероприятия Eurosatory 2024. Источник изображения: Реддит

Известно и то, что Писториус отказался отвечать на вопрос, сколько же планируется выпустить в максимальном количестве новых танков. Но, по одному из предположений, всего съедут с конвейера около 430 боевых машин.

Первыми возможность практически освоить Leopard 2A8 получат бойцы 45-й танковой бригады Бундесвера, дислоцированной на территории Литвы.

Помимо вооруженных сил ФРГ закупиться новейшим военным германским продуктом планируют и ряд европейских стран, уже подписавших заказы – Норвегия, Чехия и Нидерланды.

Примерная стоимость Leopard 2A8 в базовой комплектации – 30 млн. евро.