Ожидаемая фанатами и простыми зрителями новинка выйдет в кинотеатральный показ уже через 2 дня – 7 ноября

Компания 20th Century Studios представила новый фрагмент предстоящего фильма «Хищник: Планета смерти». В представленном видео показали как инопланетный персонаж по прозвищу Дек с частью андроида Тия на своей спине убегает от огромного живого существа, скачущего по местным деревьям враждебной планеты и похожего на земного осьминога. В кадр попал и монстр поменьше, прозванный фанатами как Струя. Заметят в новом ролике зрители и опасную своей остротой простую траву. Кстати миниатюрное животное Деку по сюжету впоследствии удастся приручить. В других показанных кадрах Дек противостоит агрессивным лианам, как и узнаем, что хищник смог упросить отца и брата не лишать его жизни, как и увидим момент починки «злого андроида» – Тессы.

Источник изображения: Лента.ру

Сюжет предстоящего блокбастера расскажет историю хищника Дека, который оказался на максимально опасной для всего живого планеты для искупления вины перед своим кланом. Ведь клан не терпит в своих представителях слабости. И для личного прощения представителю инопланетных охотников надо «всего лишь» добыть самого сильного представителя животного мира планеты Генна.

Кстати часть критиков оказалась довольно предпросмотром фильма, выразив собственное удовлетворение от показанных в кадре экшена и атмосферы кинокартины. Правда профессионалы высказали и осторожный скепсис в адрес положительного восприятия Predator: Badlands со стороны фанатов франшизы.

Большей части русскоязычных фанатов «Хищник: Добыча» не понравилась – поклонники раскритиковали кино за большое поклонение авторов сценария тогдашней повестке, прямо надиктованной администрацией Джо Байдена. Как и негативно фанатское сообщество РФ восприняло разрушение мифа о яутжа как о бескомпромиссных специалистах по борьбе с чужими жизнями. Источник изображения: Газета.ру

А мы напомним, что в кинотеатральный прокат кино про выживание на предельно опасной планете представителя одного из кланов хищников выйдет 7 ноября. В главных ролях снялись Димитриус Коломатанги и Эль Фаннинг. Отметим, что известны планы и выпустить продолжение шестой части, известной зрителю как «Хищник: Добыча» во главе с Эмбер Мидфандер. Сам фильм 2022 года был тепло встречен как придирчивыми фанатами, так и строгими критиками.