Intel подтвердила анонс процессоров Tiger Lake 2-го сентября, ожидается информация о Xe Graphics DG1 и будущих чипах
Intel подтвердила через свой веб-сайт по связям с инвесторами, что представит процессоры Tiger Lake на виртуальном мероприятии, которое будет транслироваться в прямом эфире 2 сентября. Компания также добавила презентацию Hot Chips в свой календарь на 13 августа 2020 года.
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Intel уведомила прессу по электронной почте, что 2 сентября она проведет презентацию "we have something big to share". Учитывая время проведения виртуального мероприятия можно ожидать, что на нем представят и долгожданный дискретный мобильный графический процессор Xe Graphics DG1, который ознаменует дебют новых графических процессоров Intel.
Intel также сможет найти что-то новое, чтобы ответить на выпуск процессоров AMD Renoir 7-нм, которые оказались серьезными соперниками на рынке мобильных устройств. Уже известно, что чипы Tiger Lake-U 10-нм получат увеличение емкости L3 на 50% с 8 МБ до 12 МБ, в общей сложности 3 МБ на ядро. Чипы также поддерживают AVX-512 и ожидается, что будут поставляться с ядрами Intel Willow Cove и графикой Intel Gen12 Xe. Новые чипы также поддерживают более быстрое ускорение DL и механизмы вывода, включая аппаратное ускорение для INT8 и для решения рабочих нагрузок AI.
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У Intel также есть несколько других проектов в стадии разработки, поэтому можно будет больше услышать и о будущих процессорах.
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