Во время игры нам придется бороться за выживание, исследовать окружающую среду, строить убежища и создавать оружие. Что касается врагов, то они представлены мутантами и другими существами.

реклама

Разработчики проекта уже озвучили планы на будущее. Они планируют добавить новые локации, оружие, монстров и другой контент. Кроме того, обещают поработать над оптимизацией игры и исправить ошибки. Также в будущем появится поддержка модов.

Успех Sons Of The Forest неудивителен. Ведь Endnight Games уже выпустила такие проекты, как The Forest и The Forest VR. И обе эти игры заслужили хорошую репутацию среди игроков. Поэтому неудивительно, что новый проект был встречен с энтузиазмом. При этом разработчики подчеркивают, что Sons Of The Forest все еще находится в разработке и с игрой могут возникнуть проблемы. Но они готовы работать над улучшением проекта и учетом пожеланий пользователей.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В заключение можно сказать, что Sons Of The Forest стал настоящим хитом и на него стоит обратить внимание. Ведь это по-настоящему атмосферный хоррор с интересным сюжетом и разнообразным наполнением. И хотя игра все еще находится в разработке, она уже выглядит очень многообещающе.