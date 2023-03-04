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Разработчики проекта уже озвучили планы на будущее. Они планируют добавить новые локации, оружие, монстров и другой контент. Кроме того, обещают поработать над оптимизацией игры и исправить ошибки. Также в будущем появится поддержка модов.
Успех Sons Of The Forest неудивителен. Ведь Endnight Games уже выпустила такие проекты, как The Forest и The Forest VR. И обе эти игры заслужили хорошую репутацию среди игроков. Поэтому неудивительно, что новый проект был встречен с энтузиазмом. При этом разработчики подчеркивают, что Sons Of The Forest все еще находится в разработке и с игрой могут возникнуть проблемы. Но они готовы работать над улучшением проекта и учетом пожеланий пользователей.
В заключение можно сказать, что Sons Of The Forest стал настоящим хитом и на него стоит обратить внимание. Ведь это по-настоящему атмосферный хоррор с интересным сюжетом и разнообразным наполнением. И хотя игра все еще находится в разработке, она уже выглядит очень многообещающе.