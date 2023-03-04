Во время игры нам придется бороться за выживание, исследовать окружающую среду, строить убежища и создавать оружие. Что касается врагов, то они представлены мутантами и другими существами.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Разработчики проекта уже озвучили планы на будущее. Они планируют добавить новые локации, оружие, монстров и другой контент. Кроме того, обещают поработать над оптимизацией игры и исправить ошибки. Также в будущем появится поддержка модов.

Успех Sons Of The Forest неудивителен. Ведь Endnight Games уже выпустила такие проекты, как The Forest и The Forest VR. И обе эти игры заслужили хорошую репутацию среди игроков. Поэтому неудивительно, что новый проект был встречен с энтузиазмом. При этом разработчики подчеркивают, что Sons Of The Forest все еще находится в разработке и с игрой могут возникнуть проблемы. Но они готовы работать над улучшением проекта и учетом пожеланий пользователей.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В заключение можно сказать, что Sons Of The Forest стал настоящим хитом и на него стоит обратить внимание. Ведь это по-настоящему атмосферный хоррор с интересным сюжетом и разнообразным наполнением. И хотя игра все еще находится в разработке, она уже выглядит очень многообещающе.