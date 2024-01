Apple Vision Pro лучше всего описать как пространственный компьютер, но это также и VR-гарнитура с большими возможностями смешанной реальности. Это значит, что он должен быть способен погрузить вас в несколько действительно увлекательных VR-игр, и по крайней мере несколько из них уже доступны.

VR-игры для Vision Pro

Apple анонсировала несколько VR-игр, которые должны появиться на рынке после запуска Vision Pro, который стремительно приближается. Apple предпочитает называть их пространственными играми, что хорошо согласуется с термином "пространственные вычисления".

Apple упомянула только три пространственные игры для Vision Pro: Game Room, What the Golf? и Super Fruit Ninja. What the Golf? существует в магазине Meta Quest и выглядит как занимательная миниатюрная игра, похожая на гольф. Super Fruit Ninja позволяет нарезать бешено летящие фрукты, разрубая их руками.

Благодаря "твиттеру M1", ориентированному на Vision Pro, мы знаем, что Game Room - это коллекция классических карточных и настольных игр, включающая "Червячков", "Пасьянс", "Яхту", "Морской бой" и "Шахматы".

M1 также опубликовала скриншоты Lego Builder's Journey на X, предполагая, что она также появится на Vision Pro. Головоломка позволяет строить сцены из виртуальных блоков Lego.





Самой заметной пространственной игрой, перешедшей в VR, на данный момент является Demeo. Она похожа на настольную ролевую игру с подземельями, которая оживает благодаря анимированным персонажам в фэнтезийном мире с существами и магией. Она доступна в SteamVR, магазине Meta Quest и на PlayStation VR2. Разработчик Demeo компания Resolution Games знает толк в кроссплатформенных играх, и версия для плоских экранов работает на Windows, macOS и iPadOS.

Играть на Meta Quest 3 в режиме смешанной реальности довольно увлекательно. Настольную игру можно поставить прямо на стол или увеличить и бросить на пол. Версия Vision Pro должна быть потрясающей и может стать самой популярной игрой среди ранних пользователей, которые ищут захватывающую пространственную игру.

UploadVR упомянул Demeo и еще одно подтвержденное VR-приложение. Just Hoops - это аркадная баскетбольная игра, позволяющая отрабатывать штрафные броски в различных условиях. Поддерживается смешанная реальность, так что вы можете взять сетку с собой, куда бы вы ни пошли. Звучит забавно, но надолго вас не задержит.

Почему нет больше пространственных игр?





Тот, кто надеется, что Half-Life: Alyx или другие великолепные VR-игры с потрясающими иллюстрациями, обширными мирами и интригующими сюжетными линиями, которые появятся на Vision Pro, могут быть разочарованы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Крупным студиям нужны ААА-игры, которые будут продаваться миллионными тиражами, чтобы окупить затраты на проектирование и разработку. Поскольку Vision Pro - ультрапремиальная гарнитура с относительно низкими показателями продаж, пользователей будет недостаточно, чтобы оправдать выпуск совершенно новых игр высшего качества. Но технически порты возможны.

Количество анонсированных пространственных игр на данный момент удивительно мало, возможно, потому, что Apple хочет дистанцироваться от VR, которая в значительной степени ориентирована на игры. На странице подачи приложений Apple просит разработчиков избегать таких терминов, как "дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (VR), расширенная реальность (XR) или смешанная реальность (MR)". Если вы разработчик VR-игр, это может обескуражить.

Где контроллеры?

Еще одной причиной ограниченного количества игр может быть отсутствие контроллеров движения. С Vision Pro вы управляете устройством с помощью рук. Другие VR-гарнитуры, например Meta Quest 3, имеют функцию отслеживания движения рук, но оснащены контроллерами с кнопками и джойстиками.

Создание пространственных игр для Vision Pro без контроллеров возможно, но это требует изменения мышления. Существующие VR-игры придется переделать, чтобы адаптировать к новому методу ввода, а это займет время. Учитывая ограниченное число владельцев Vision Pro, у разработчиков нет особого стимула прилагать дополнительные усилия.

Даже консольные игры рассчитаны на работу с контроллерами. Этот факт не остался без внимания Apple, и Vision Pro работает с традиционными консольными игровыми контроллерами, такими как Sony PlayStation DualSense Wireless Controller.

Это хорошо подходит для игр Apple Arcade, которые будут отображаться в окне, похожем на телевизор, но не подходит для VR-игр, которые предполагают, что вы сможете разделить руки при управлении.

Что, если вы захотите использовать бластеры, нацелив каждый на разных противников? Нужно ли будет нажимать на воображаемый, нетактильный курок или давать голосовую команду, чтобы выстрелить? Лучшие гарнитуры VR для игр работают с VR-контроллерами и часто включают их в комплект.

Возможно, в будущем Apple разработает собственные пространственные контроллеры для Vision Pro, но сейчас они ориентированы только на жесты рук. Тем временем сторонние разработчики могут заполнить этот пробел.

Другие возможности

Apple не стала делать акцент на играх, предпочтя продемонстрировать изысканный пользовательский интерфейс Vision Pro, который должен сделать потребление мультимедиа и просмотр веб-страниц практически легким. Почти все действия можно выполнять одним взглядом и щелчком

Голосовой ввод позволяет полностью отказаться от клавиатуры. Вы можете набирать текст на виртуальной клавиатуре или подключить аксессуары Bluetooth, чтобы добиться максимальной производительности.

Системные приложения Apple отлично справляются с повседневным использованием, кроме того, доступно несколько приложений сторонних разработчиков.