NuclearMissionJam
Running With Scissors анонсировали экшен Flesh & Wire – новый проект во вселенной Postal
В новой игре предстоит играть за девушку, решившую отомстить Чуваку из первой части Postal. Это будет экшен, сочетающий черты психологического хоррора и мистического экшена

На официальном сайте компании Running With Scissors появилась страница игры Flesh & Wire. Это новый проект студии, посвященный приключениям девушки по имени Энжел. Энжел оказалась в центре кошмара, происходящего в городке Парадайз. Попав в мир гротескных ужасов и мистических сил, она решила отомстить тому, кто всё это устроил. Находясь на грани двух миров, Энжел будет с боем пробиваться к главному злодею, преследуя его между реальностью и Миром Снов. 

Судя по описанию, геймплей будет представлять собой шутер в жанре сплаттерпанк с транспортом, с большим выбором вооружения, мистических артефактов и способностей, поиском записок и большим числом разных по атмосфере локаций. А героиня будет переживать видения, похожие на те, что были у Чувака в дополнении Postal 2 AWP. В игре также будет элемент боди-хоррора и заставки, напоминающие заставки в игре Postal Redux.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и должна выйти на консоли Playstation 5 и ПК в 2027 году. Запланирована поддержка геймпадов для ПК-версии. Интересной особенностью игры станет её отношение к первой игре серии Postal, вышедшей в 1997 году. Судя по трейлеру, основной целью Энжел будет Чувак, главный герой оригинальной игры Postal. Озвучивать Энжел будет актриса Дженнифер Сон Белл, известная по фильму «Американский пирог: Все в сборе» и озвучиванию аниме.

Как пишут разработчики на страницы игры Postal 4 в Steam, работа над игрой продолжается и новые сотрудники, нанятые для разработки Flesh & Wire, помогут доработать Postal 4.

Первоначально Flesh & Wire разрабатывалась в конце 90-х годов. У нее был другой сюжет и геймплей. Но её отменили, а название периодически появлялось в настройках и названиях параметров игр серии Postal. 

#running with scissors #анонс игры #postal #flesh &amp; wire #психологический хоррор #трейлер игры
