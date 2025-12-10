Популярный онлайн-шутер получил обновление из шести новых картах на зимнюю и праздничную тематику

В Team Fortress 2 стартовало традиционное зимнее событие Smissmas 2025. В игру было добавлено шесть карт, три новые насмешки, новый кейс с аксессуарами, 20 необычных эффектов. Помимо этого на карты был добавлен мяч с праздничным рисунком. Как и на прошлых событиях для использования стала доступна шумелка «Зимний праздник», а игроки могут выполнить достижение «Охота за подарками».

Любой игрок, запустивший игру в период проведения события получит бесплатные подарки – “Тайный Сакстон» для дарения другим игрокам и носок с предметами. Новые карты можно найти в разделе «Свободная игра», во вкладке «Праздник». Они вынесены в отдельный раздел. Подробнее о картах:

– карта режима «Сопровождение». Оставленный людьми горнолыжный курорт в Швейцарии. Gavle – гибридная карта с контрольными точками и сопровождением. Представляет собой игровую версию швейцарского городка Евле. На карте присутствует гигантский соломенный козёл, традиционное украшение этого города, возводимое на Рождество.

Помимо обновления игры, в магазине игры началась распродажа. Событие продлится до 7 января 2026 года.