«Буллет-Хэвен фестиваль 3.0» пройдет с 5 декабря по 12 декабря 2025 года в Steam. На нем представлены игры меняющие представления о рогаликах

В третий раз в Steam стартовал фестиваль Bullet Heaven. Он не связан с классическим японским жанром Bullet Hell, а посвящен играм, в которых игрок является источником дождя из пуль, направленных во врагов. В большинстве таких игр присутствует элемент выживания, поэтому часто такие игры описывают как «экшен рогалики-выживачи». Ярчайшими представителями жанра можно назвать игры Vampire Survivors, Beat Hazard, A Fistful of Gun и Yet Another Zombie Survivors.

На распродаже представлены игры разных жанров и сеттингов. От первой мировой войны до sci-fi и хорроров. Визуальный стиль игр тоже разнообразен – можно встретить 2D и 3D игры с необычным визуальным стилем, ограниченной палитрой или стилизацией.

Среди жанров выделяются рогалики, упрощенные рогалики, кооперативы и аркадные шутеры. На странице распродажи есть разделы для кооперативных игр, упрощенных рогаликов и демо-версий, а также страницы ещё не вышедших игр.

Распродажа завершится 12 декабря ночью для жителей Сибири и Дальнего Востока и 11 декабря вечером для жителей европейской части России и Москвы.