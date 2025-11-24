Игра по мотивам популярного корейского вебтуна станет доступна в Steam 25 ноября 2025 года. Но владельцы deluxe-издания уже начали играть в игру и публиковать отзывы. По их отзывам можно составить общее впечатление об игре

В Steam появилась дата релиза игры Solo Leveling: Arise Overdrive. Игра первоначально вышла в мае 2024 года для Android и iOS. И вскоре в Steam появилась страница игры с демо-версией. И лишь недавно стала известна дата релиза и цена. Владельцы deluxe-издания получили доступ к игре раньше, за три дня до релиза. Они стали писать отзывы на игру, по которым можно составить общую картину будущего релиза.

На данный момент в Steam игра имеет рейтинг «В основном положительные» на основе 1093 отзывов. Из них 959 положительных и 341 отрицательных отзывов. В негативных отзывах игроки критикуют оптимизацию игры и работу серверов. Многие пользователи требуют добавить в игру офлайн-режим. Меню называют медленным, а графику устаревшей. Досталось и геймплею – по мнению многих игроков, в игре слишком ограничены границы арены и плохие тайминги для уклонений. Помимо этого, игра не поддерживает ultrawide-мониторы.

В положительных отзывах пользователи хвалят игру за то, что она оживляет сцены из оригинального вебтуна и превращают их в экшен-игру. Боевая система ощущается динамичной и быстрой, анимации плавные и красивые. Игра ощущается сложной и ориентирована на прокачку и гринд, что соответствует вебтуну и аниме. Кроме того, дизайн персонажей ближе к дизайну из вебтуна, а не аниме.

В игре Solo Leveling: Arise Overdrive игрок берет на себя роль слабого охотника Е-ранга по имени Сон Джин Ву. Отправляясь в опасные рейды по подземельям вместе с другими охотниками, он пытается добыть ценные ресурсы, чтобы заработать денег на обеспечение своей семьи. Но трагическая случайность приводит его отряд к гибели, а Сон Джин Ву получает шанс стать сильнейшим охотником в мире. Но для этого придется много качаться. Чем и предлагает игра заняться игроку.

Релиз игры состоится 25 ноября в Steam. Дата релиза на Xbox на данный момент неизвестна.