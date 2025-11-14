Сайт Конференция
Блоги
NuclearMissionJam
Для сборника Atari 50 вышло дополнение Namco Legendary Pack с японскими играми
В дополнение вошли несколько версий Pac Man, аркадные версии игр Dig Dug и Xevious для США и версии Galaga и Galaxian для домашних консолей

Для сборника старых игр Atari 50 The Anniversary Celebration вышло платное дополнение под названием Namco Legendary Pack. Оно содержит культовые аркадные игры, созданные японской компанией Namco. 

Благодаря компании Atari многие из них стали популярными в США в 80-х, а версия аркады Pac Man для приставки Atari 2600 стала самой продаваемой игрой в истории консоли. При этом, по версии игроков, это была одна из худших версий игры, поскольку мощности консоли для её логики не хватало. Также в сборник добавлены версии Pac Man для Atari 5200 и Atari 8-bit.

Помимо этого сборник содержит консольные версии «космических экшенов» Galaga, Xevious, Galaxian и «шахтерскую» игру Dig Dug. Примечательно, что многие из игр дополнения уже продаются в Steam в различных сборниках и антологиях. Но чаще всего это аркадные версии, а не версии с консолей Atari. 

Помимо игр, DLC содержит архивные материалы, фото и интервью с разработчиками, проливающими свет на работу японского подразделения Atari и их деловые отношения с Namco. На данный момент в российском Steam дополнение не продается, хотя оригинальная игра и два предыдущих дополнения доступны. Вполне возможно это ошибка, но точной информации об этом нет.

#atari #ретрогейминг #atari 2600 #pac-man #namco #дополнение для игры #сборник игр
