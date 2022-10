Новая версия позволит значительно улучшить графику и возможности игроков.

В марте этого года CD Projekt Red, разработчик The Witcher и Cyberpunk 2077, анонсировала "новую сагу" в серии The Witcher. Наряду с этим объявлением в блоге было сообщение о том, что они собираются отказаться от своего собственного RED Engine и перейти на Unreal Engine 5 от Epic Games для своей следующей игры. Что ж, хотя в серии The Witcher планируется выпустить новую игру, 26 октября команда разработчиков объявила, что первая выпущенная ими игра The Witcher также получит ремейк на Unreal Engine 5.

Кажется, это соответствует довольно популярному сейчас движению разработчиков переделывать свои самые знаменитые игры. Activision и Infinity Ward работают над ремейком Call of Duty: Modern Warfare II, выход которого запланирован на 28 октября 2022 года, а EA и Motive работают над ремейком Dead Space. Все эти ремейки выглядят действительно хорошо сделанными. По данным Statista, компании Nintendo, Game Freak и The Pokémon продали около 14,66 миллиона единиц игр Let’s Go для Nintendo Switch. Это своего рода ремейки, основанные на оригинальных Pokémon Red и Pokémon Blue.

Этот шаг весьма выгоден для CD Projekt Red. Unreal Engine - чрезвычайно известный движок, используемый в средствах массовой информации, включая видеоигры и фильмы. Это означает, что если им нужно найти новый персонал, есть довольно много людей с опытом его использования. Кроме того, в их первоначальном сообщении в блоге об их следующей игре из серии The Witcher указывалось, что необходима разработка внутренних инструментов, рабочих процессов, процедур и общее изучение движка.

В официальном сообщении Witcher News Post глава CD Projekt Red Адам Бадовски сказал следующее: "Ведьмак - это то, с чего все началось для нас, для нашей компании. Тогда для нас был важный момент. "

Этот шаг может быть выгоден и для потребителей. Обычно когда выходит новый римейк, оригинальный релиз игры сильно дешевеет. Кроме того, новая версия позволяет значительно улучшить графику и возможности. Как утверждает Адам Бадовски, новые поколения игроков могут оценить игру так же, как и те из нас, кто наслаждался ею в первый раз.