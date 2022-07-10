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Let Me Solo Her - настоящая легенда видеоигр: игрок Elden Ring, который появляется сначала в одном нижнем белье, а затем в одиночку убивает самого крутого босса игры. Он сделал все возможное еще в апреле, вызвав всеобщее восхищение, фан-арт и даже у него появилось парочку подражателей. И после нескольких месяцев работы известность Let Me Solo Her стала настолько большой, что даже издатель Elden Ring Bandai Namco почувствовал себя обязанным воздать должное его величию.
Подарок Bandai игроку который в реальном мире известен как Кляйн Цубои, был фактически отправлен в мае, но столкнулся с некоторыми приключениями из-за задержек документов на французской таможне, которая, по-видимому, воспротивилась отправкой с массивным холодным оружием. В конце июня подарок наконец прибыл в США, и после прохождения таможни в Северной Америке он был получен.
Этот набор является одним из 40, которые были созданы для инфлюенсеров перед запуском Elden RIng - по-видимому, Bandai придержал некоторые из них на будущее. Он включает в себя поздравительную записку от Bandai Namco, резьбу по дереву с изображением Малении, прекрасную карту Промежуточных Земель, плащ с застежкой, а также настоящий меч, украшенный знаменитой надписью «Восстань, потускневший» вдоль его лезвия. Цубои сказал на Reddit, что лезвие "очень тупое", но он думает, что оно сделано из цельного куска металла, от кончика лезвия до конца рукоятки.