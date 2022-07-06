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Gwent: Rogue Mage выходит 7 июля на ПК и мобильных устройствах
Gwent: Rogue Mage, первое однопользовательское дополнение для Gwent: The Witcher Card Game, ранее известное как Project Golden Nekker.
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Новое расширение сохранит основную механику многопользовательской составляющей в сочетании с механикой roguelike, что еще больше расширит возможности игры. В отличие от предыдущего однопользовательского опыта, основанного на механике Gwent, Thronebreaker: The Witcher Tales, дополнение, которое скоро будет выпущено, будет меньше сосредоточено на сюжете, как сообщил IGN директор игры Владимир Торстов.

"Мы не рассматриваем это дополнение как официальное продолжение к истории Ведьмака", - сказал Владимир Торстов. "Наша цель в истории Rogue Mage - дать игрокам достаточно контекста о том, кто такой Альзур, какова его мотивация и общая обстановка мира, в котором он живет. Мы надеемся, что игроки получат достаточно погружения, чтобы дополнить формулу "игровой процесс прежде всего". 

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Gwent: Rogue Mage выходит на ПК, iOS и Android 7 июля. Наряду с базовой версией игры будет выпущено премиум-издание, включающее такие дополнения, как внутриигровые скины и косметические предметы, а также наборы карт для игры Gwent: The Witcher Card.

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#gwent: rogue mage
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