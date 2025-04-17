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Niko4123
В новом драйвере Geforce 576.02 Nvidia решила многие из возникавших проблем
BSOD и проблемы со стабильностью больше не должны возникать.

Nvidia представила новый драйвер версии 576.02. Сообщается, что BSOD, сбои и проблемы с задержкой DPC в серии RTX 50 устранены. Также имеется ряд улучшений.

С точки зрения игрока наибольший интерес вероятно представляют сбои и графические ошибки в различных играх, таких как Fortnite, Overwatch 2, Monster Hunter Wilds, The Last of Us Part 1, Control или Hellblade 2, которые также были исправлены. Nvidia также решила проблемы со стабильностью, возникающие при одновременном использовании DLSS 4 и G-Sync. Таким образом многие из недавно выявленных проблем, таких как подтормаживания, сбои или артефакты изображения, больше не должны возникать. С версией драйвера 576.02 WHQL NVIDIA также обеспечивает официальную поддержку "Game Ready" для Geforce RTX 5060 Ti. Основное внимание уделяется играм Black Myth: Wukong и No More Room in Hell 2, которые теперь поддерживают многокадровую генерацию DLSS 4 на видеокартах RTX 50.

Однако не все ошибки остались в прошлом. В разделе "Известные проблемы" Nvidia продолжает перечислять ограничения на выход из режима ожидания на ноутбуках с RTX 50, а также сбои в Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Однако графические сбои в Forza Motorsport больше не упоминаются, но и не сообщается, что они были исправлены.

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#nvidia #драйвера
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Dark_Cloud
06:11
Ну как исправлены - как обычно "исправлены" кроме того, после выхода из режима сна драйвер может перестать отдавать температуру гпу - из-за чего не будут работать кривые вентиляторов с привязкой к те...
В новом драйвере Geforce 576.02 Nvidia решила многие из возникавших проблем
ИСКАНДЕР
06:08
Да ты не переживай, даже под присягой американцы никогда не признают себя виноватыми! Только все остальные! ))) Всё как в басне Крылова - "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать!" )))
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Кызахстанчево
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не. это просто ты не взаимодействуешь с виндой, не знаешь как должно быть и тебе не с чем сравнивать. это как когда у тебя никогда не будет 3 монитора с 8к, с которыми винда может вести себя неадекв...
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она не нравится потому что это забагованный кусок кала. потому что мс не занимается улучшением функций, а пытается заниматься ненужным редизайном всего, что было всегда удобно и проверенно временем.
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вин 11 это мертворожденная хромая лошадь, а люди которые не замечают никаких багов - имеют низкие требования и самооценку.
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