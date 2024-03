Старая гвардия таких компаний, как Id Software, Naughty Dog, Gearbox и Infinity Ward, объединились, чтобы сформировать новую студию.

В молодую студию уже подписано много талантливых специалистов, в том числе художников по персонажам, аниматоров и дизайнеров, которые работали над такими играми, как Doom (2016), Call of Duty, The Last of Us, Borderlands и многими другими легендарными шутерами.

Emptyvessel заявляет, что ее цель - "создавать ААА-игры небольшими и целенаправленными командами". Идея в том, что современный процесс производства ААА-игр стал слишком раздутым и ресурсоёмким. Не так уж и давно самые продаваемые игры создавались максимум несколькими десятками человек. Теперь в игре ААА-класса нередко участвуют сотни людей. В игре Starfield приняли участие более 4000 человек.

Хотя студия базируется в столице штата Техасе городе Остин, она работает полностью удаленно, а ее сотрудники расположены по всему миру. Emptyvessel заявляет, что это "студия, основанная разработчиками и ориентированная на разработчиков", а это означает, что она намерена избежать ловушек крупных разработчиков и издательств, которые часто принимают решения о разработке, основываясь на внешних силах. Другими словами сначала разработка игр, а потом бизнес.

Emptyvessel пока не анонсировала ни одной игры, но компания заявляет, что ее первым проектом будет "иммерсивный шутер", действие которого происходит в антиутопическом научно-фантастическом мире. Он будет работать на Unreal Engine 5, и студия заявляет, что получила финансирование от Sisu Game Ventures, Raptor Group и "других лиц".

Все это звучит весьма достойно, и людям участвовавшим в этом, приписывают множество отличных игр, хотя мы должны отметить очень специфический художественный и управленческий подход к нынешнему персоналу, и лишь немногие из нынешних сотрудников имеют особый опыт в программировании или разработке практического программного обеспечения. Конечно студия ищет новых сотрудников, так что зайдите на сайт Emptyvessel, если хотите присоединиться.