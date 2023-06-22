Аналитический центр Institute for the Study of War, анализируя обстановку на Купянском направлении, пишет о попытках российской армии продвижения в сторону Купянска, однако пока что идут позиционные бои и украинские силы сдерживают натиск противника.
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В то же время украинская армия продолжает попытки проведения наступательных операций в Кременной, но и здесь никакого результата нет. Подразделения Центральной группы войск России продолжают проводить штурмовые операции и отражают украинские контратаки в нескольких участках недалеко от города.
Более того, аналитический центр сообщает о подозрительной активности российских строительных подразделений по формированию укрепительных сооружений в Луганской области. Об этом им стало известно 20 июня, когда на спутниковых снимках аналитики заметили появление «неустановленной военной инфраструктуры» к юго-востоку от города Хрустальный, контролируемый российскими силами.
На текущий момент никаких серьёзных территориальных изменений в Institute for the Study of War не фиксируют.