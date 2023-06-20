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ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
Возможно, украинское командование пересматривает тактику.
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Первые шаги украинского контрнаступления оказались не столь эффективными, как ожидалось. Украинские силы незначительно продвинулись, однако ценой относительно большого количества западной техники, которая поставлялась не один месяц.

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Аналитический центр Institute for the Study of War, анализируя ситуацию на линии боевого соприкосновения, пришёл к выводу, что ближайшую неделю украинская армия не будет наступать, о чём уже заявлял начальник эстонской разведки полковник Марго Гросберг.

Аналитики сошлись на том, что Украина пока что не применила большую часть имеющихся резервов для контрнаступательных операций, соответственно, работает не во всю силу. Сейчас в контрнаступлении имеют место быть оперативные паузы, которые не означают конец наступлений, а временное их приостановление с дальнейшим возобновлением.

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В свою очередь, издание The Wall Street Journal предполагает, что приостановление наступательных операций связано с пересмотром украинским командованием тактики, по которой в дальнейшем украинцы будут атаковать российские позиции.

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#россия #украина #контрнаступление
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