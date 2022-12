Его смогут использовать в формате облачного гейминга.

МТС запустили сервис Fog Play, который позволяет рядовому пользователю «сдать в аренду» свой ПК компании, а она, в свою очередь, уже геймеру по собственному тарифу. Такой формат напоминает чем-то более доступный облачный гейминг.

Для такого формата "бизнеса" достаточно установить приложение компании на свой ПК и держать его включённым. Однако есть требования технического характера: необходима установленная OC Windows 10/11 и видеокарта не слабее GTX 1070/Radeon RX 580, интернет со скоростью не менее 20MBit/s.

Для тех, кто решил воспользоваться Fog Play не в качестве арендодателя, а арендатора, они смогут по тарифу 13 - 19 рублей в час поиграть в одну из десяти игр: Counter-Strike: Global Offensive, Cult of The Lamb, Cyberpunk 2077, Don`t Starve, Don`t Starve Together, Doom Eternal, Dota Underlords, God of War, Vecter, Hearts of Iron IV. Поиграть в уже установленные игры на ПК арендодателя не получится.

Вопрос безопасности для пользователя, желающего таким образом заработать, можно поставить под вопрос, а для играющего - нет, ведь если его не устроит скорость арендованного ПК, он может вернуть деньги в течение пяти минут с запуска игрового сеанса.