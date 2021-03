Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

PlayStation 4, в отличие от прошлой версии консоли, долгое время держалась и ни одна версия прошивки не была взломана, до этого момента. Благодаря пользователю Twitter с никнеймом sleirsgoevy стало известно, что последнюю версию прошивки 7.55 популярной пастген консоли взломали.

Теперь игрокам не нужно платить за игры, достаточно установить себе эту прошивку и все AAA тайтлы консоли, включая эксклюзивные, например, The Last of Us: Part II или Ghost of Tsushima станут бесплатны.

К сожалению, никто не может гарантировать сохранность консоли после установки пиратской прошивки, могут наблюдаться вылеты игр или нестабильная работа самой приставки. Как именно взломали консоль не известно.

Летом прошлого года был найден эксплойт, позволяющий устанавливать на PlayStation 4 пиратские игры, но владельцам консоли настоятельно не советовали пользоваться "дырой", ведь тогда личные данные пользователя попадут под угрозу, а сама консоль может перестать работать в любой момент.