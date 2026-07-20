Аналитические данные свидетельствуют о высоком спросе для такого нишевого устройсва

Компактная игровая система Steam Machine, представленная компанией Valve, демонстрирует уверенный старт продаж, несмотря на стоимость, значительно превышающую цены современных игровых консолей. По данным аналитиков Alinea Analytics, продажи устройства сейчас оцениваются на уровне от 12 до 15 тысяч устройств в неделю. Источник изображения: ValveЭто достаточно много, учитывая, что стоимость Steam Machine начинается от 1049 долларов США. Тем более компания имеет ограниченный объём продукции, в связи с чем первая партия устройств была раскуплена за считанные часы. Причём Valve чётко даёт понять геймерам, что не собирается субсидировать Steam Machine, как это делают производители консолей со своей экосистемой, которая покрывает им расходы покупкой подписок и видеоигр во внутренних магазинах.

Общий объём продаж Steam Machine оценивают в 45 тысяч. Однако в Valve официальную статистику не раскрывают, поэтому достоверность данных подтвердить не выйдет.

Сам показатель продаж нельзя назвать большим, если сравнивать с продажами PlayStation или Xbox. Valve ранее уже объяснила, что в условиях дефицита микросхем памяти не может увеличить производство игровых систем.