Это важный шаг, учитывая, что опыт SpaceX демонстрирует потенциал к росту именно коммерческих проектов

Индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила ракету Vikram-1, которая стала первым в истории страны полностью частным носителем, достигшим околоземной орбиты. Это стало первым шагом по развитию частной аэрокосмической отрасли в Индии. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЗапуск состоялся 18 июля с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. Полёт прошёл в рамках дебютной миссии Mission Aagaman, а ракета вывела полезную нагрузку на орбиту высотой около 450 километров менее чем за 15 минут после старта. На борту находились несколько коммерческих спутников и экспериментальных научных полезных нагрузок.

Vikram-1 представляет собой трёхступенчатую ракету высотой 22 метра, способную выводить на низкую околоземную орбиту до 350 килограммов полезной нагрузки. При её разработке использовались современные технологии, включая напечатанные на 3D-принтере элементы двигателей и композитные материалы.

Skyroot Aerospace была основана в 2018 году бывшими инженерами Индийской организации космических исследований (ISRO). Компания уже вошла в историю в 2022 году, запустив первую индийскую частную суборбитальную ракету Vikram-S, а теперь стала первой частной компанией страны, сумевшей вывести аппарат на орбиту. При этом произошло это всего лишь спустя 2 года после того, как власти Индии открыли национальный космический рынок для коммерческих компаний.