Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Практически во всех штатах США прошли протесты против строительства дата-центров
Протесты, организованные активистами, затронули 142 населённых пункта в 42 штатах
реклама

В США набирает силу общественное движение против строительства новых дата-центров, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает Reuters, протестные акции впервые приобрели общенациональный масштаб и затронули сразу 42 штата.Источник изображения: Reuters
URL изображенияМитинги и демонстрации прошли в 142 населённых пунктах. Организатором выступило движение HumansFirst, однако к акциям присоединились местные жители, экологические организации и гражданские активисты с различными политическими взглядами. Участники протестов утверждают, что стремительное расширение ИИ-инфраструктуры происходит без должного учёта интересов местных сообществ. По их словам, строительство крупных вычислительных центров приводит к росту нагрузки на энергетические сети и системы водоснабжения.

Кроме того, жители опасаются увеличения уровня шума, ухудшения экологической обстановки и роста коммунальных расходов. Многие считают, что экономические преимущества подобных проектов получают в основном технологические корпорации, тогда как местные сообщества сталкиваются с дополнительными издержками.

Особенно активно протесты прошли в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Флориде и Пенсильвании. Именно в этих штатах в последние годы реализуется значительное число проектов по строительству дата-центров. В Нью-Йорке даже ввели запрет на строительство крупных дата-центров.

#сша #дата-центр
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Лауреат Нобелевской премии по физике с помощью Claude AI решил задачу десятилетней давности
Oppo K15 с аккумулятором на 8000 мАч и активным охлаждением поступит в продажу в Китае 24 июля
Концепт Audi Zero One Sphere заменил привычный кузов четырьмя цилиндрическими элементами
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
VideoCardz: первая партия RTX 50 Super уже отгружена, но запуск новинок задерживается
Уникальный робот привлекает внимание посетителей на выставке WAIC 2026 в Шанхае
Робот-мойщик HUTT DDC55PRO с запатентованными технологиями способен очищать окна от края до края
Дебютировавший в 1999 году первый в мире GPU GeForce 256 протестирован в Half-Life 2 и других играх
Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL, включая три сабвуфера
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Xiaomi готовит выпуск смартфона Poco X8 с аккумулятором на 9000 мАч
ЦКАД полностью обеспечили покрытием связи стандарта LTE
В Китае блогера приговорили к тюремному сроку за дискредитацию электромобиля Xiaomi SU7
Астрономы решили 40-летнюю загадку гигантской структуры над центром Млечного Пути

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter