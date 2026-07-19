Протесты, организованные активистами, затронули 142 населённых пункта в 42 штатах

В США набирает силу общественное движение против строительства новых дата-центров, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщает Reuters, протестные акции впервые приобрели общенациональный масштаб и затронули сразу 42 штата. Источник изображения: Reuters

URL изображенияМитинги и демонстрации прошли в 142 населённых пунктах. Организатором выступило движение HumansFirst, однако к акциям присоединились местные жители, экологические организации и гражданские активисты с различными политическими взглядами. Участники протестов утверждают, что стремительное расширение ИИ-инфраструктуры происходит без должного учёта интересов местных сообществ. По их словам, строительство крупных вычислительных центров приводит к росту нагрузки на энергетические сети и системы водоснабжения.

Кроме того, жители опасаются увеличения уровня шума, ухудшения экологической обстановки и роста коммунальных расходов. Многие считают, что экономические преимущества подобных проектов получают в основном технологические корпорации, тогда как местные сообщества сталкиваются с дополнительными издержками.

Особенно активно протесты прошли в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Флориде и Пенсильвании. Именно в этих штатах в последние годы реализуется значительное число проектов по строительству дата-центров. В Нью-Йорке даже ввели запрет на строительство крупных дата-центров.