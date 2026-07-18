Стоимость компании оценивается в $4,88 трлн

Apple вновь вышла на первое место по рыночной капитализации среди публичных компаний мира, обогнав NVIDIA, драйвером роста которой стал искусственный интеллект (ИИ). По итогам торгов 17 июля стоимость Apple достигла примерно 4,88 триллионов долларов, в то время как цена NVIDIA снизилась до 4,86 триллионов долларов на фоне общего спада. Источник изображения: Reuters

URL изображенияАналитики отмечают, что рынок постепенно начинает смещать внимание с компаний, создающих инфраструктуру для искусственного интеллекта, на корпорации, способные эффективно внедрять ИИ в массовые потребительские продукты.

Рост стоимости акций Apple связан с развитием внутренней экосистемы, которая недавно получила технологии ИИ и ожидает внедрения других возможностей в собственных сервисах. Впрочем, вряд ли Apple может назвать компанией, которая активно внедряет ИИ, ведь на рынке есть более прогрессивные конкуренты в этом плане.

Пока что между NVIDIA и Apple разрыв несущественным. Стоит также отметить, что спрос на ИИ-чипы NVIDIA в будущем может начать падать, ведь они дорогие по сравнению с узкоспециализированными аналогами, разрабатываемыми Google и другими.