Проблема возникла на этапе запуска двигателей

Компания SpaceX в последний момент отменила вторую попытку запуска ракеты Starship V3 после начала зажигания двигателей. Автоматическая система безопасности прервала старт всего за несколько секунд до взлета на космодроме Starbase в Техасе, когда ускоритель Super Heavy уже начал последовательность запуска двигателей. Источник изображения: SpaceX Во время прямой трансляции представители компании сообщили, что проблема возникла на этапе запуска двигателей, но конкретную причину не раскрыли. Позже Маск уточнил, что некоторые двигатели не запустились, поэтому запуск отменили в автоматическом режиме. По словам главы SpaceX Илона Маска, специалисты уже приступили к анализу инцидента, а также сливу топлива. Глава SpaceX рассчитывает, что повторный запуск удастся провести в течение ближайших нескольких дней.

Несостоявшийся запуск должен был стать 13-м испытательным полетом Starship и вторым для модернизированной версии V3, впервые испытанной в мае. В рамках миссии SpaceX планировала вывести на орбиту 20 спутников Starlink нового поколения, протестировать повторный запуск двигателей корабля в космосе, усовершенствованную теплозащиту и другие системы, необходимые для будущих многоразовых полетов.

Разработка Starship имеет стратегическое значение не только для коммерческой программы SpaceX, но и для американской лунной программы Artemis. NASA рассчитывает использовать модифицированную версию Starship в качестве посадочного модуля для будущих экспедиций на Луну.