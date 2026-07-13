Перешедший в OpenAI экс-сотрудник Apple сама скомпрометировала себя в переписке с подругой

Не так давно Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в хищении корпоративной информации. Выяснилось, что ИИ-стартап переманивал к себе экс-сотрудников производителя iPhone, не стесняясь просить их принести с собой на собеседования наработки с бывшего места работы. Одним из таких сотрудников стал Чанг Лю, перешедший в аппаратное подразделение OpenAI.

«LOL, я только что обнаружил, что всё ещё могу получить доступ» (цитата Bloomberg)

Как выяснилось, после увольнения он написал сообщение своей подруге, работавшей в Apple, где удивился, что у него сохранился доступ к внутренним системам компании. После этого он продолжил пользоваться ими, скачивая конфиденциальные документы, связанные с разработкой устройств и производственными процессами Apple. Источник изображения: ChatGPTOpenAI, по заявлению Apple, не стала бороться с такими нарушениями, а наоборот – воспользовалась ими. ИИ-стартап выстроил схему получения коммерческой информации от экс-сотрудников Apple, рекомендуя им изучать внутренние документы компании перед собеседования. В отдельных случаях сотрудники даже приносили прототипы устройств с бывшего места работы. Такая информация помогла OpenAI ускорить разработку собственных устройств с ИИ.

Так, например, подруга Чанга Лю впоследствии содействовала в получении им конфиденциальной информации, а после сама перешла в OpenAI