Примечательно, что обычным пользователям запрещено использовать Mythos в таких целях

Агентство по кибербезопасности и защите США (CISA) использует модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos компании Anthropic для аудита государственного программного обеспечения. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, в CISA применяют передовую ИИ-модель для сканирования правительственных репозиториев кода на наличие ошибок, которые могут открыть двери для иностранных шпионов и киберпреступников. Таким образом, Mythos пользуется спросом у ключевых киберагентств США, несмотря на то, что ещё недавно Anthropic признавали угрозой национальной безопасности страны. Причина такого решения – превосходство Anthropic над всеми конкурентами, включая OpenAI, разработавшую GPT.

Источники Reuters утверждают, что аудит государственного кода уже привёл к выявлению большого количества потенциальных уязвимостей. Однако реальные масштабы и примеры таких уязвимостей остаются засекреченными.

Примечательно, что Anthropic запрещает обычным пользователям, пользующимся Fable (урезанный Mythos) использовать ИИ-модель для аудита кода. Попытки проанализировать код на ошибки приводят к блокировке чата. Однако такая политика вынужденная, поскольку в противном случае хакеры могли бы искать уязвимости в открытом коде.