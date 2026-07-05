При этом почти 95% геймеров отдают предпочтение любой Windows

Операционная система Windows 11 впервые преодолела отметку в 70% среди пользователей Steam. По итогам июньского Steam Hardware & Software Survey, основанного на добровольном сборе информации о конфигурации ПК пользователей, на долю актуальной операционной системы пришлось 70,44%. Источник изображения: ChatGPTОдновременно с этим доля пользователей Windows 10 снизилась до 23,56%, несмотря на то, что фактически Microsoft отказалась от поддержки этой операционной системы в 2025 году. При этом практически все ПК-геймеры отдают предпочтение именно операционным системам Windows, доля которых составляет 94,1% по сравнению с 3,69% у Linux и 2,21 у macOS.

Статистика Steam Hardware & Software Survey также указывает на изменения в конфигурациях ПК, связанных с памятью. Несмотря на общую тенденцию с апгрейдом оборудования, большая часть пользователей (41,57%) по-прежнему имеет 16 GB оперативной памяти, в то время как на 32 GB перешли 36,79% геймеров. Среди процессоров лидером по-прежнему остаётся Intel, но AMD продолжает сокращать разрыв благодаря популярности процессоров Ryzen X3D с технологией 3D V-Cache.