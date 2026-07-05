Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Более 70% пользователей Steam используют ПК на базе Windows 11
При этом почти 95% геймеров отдают предпочтение любой Windows
реклама

Операционная система Windows 11 впервые преодолела отметку в 70% среди пользователей Steam. По итогам июньского Steam Hardware & Software Survey, основанного на добровольном сборе информации о конфигурации ПК пользователей, на долю актуальной операционной системы пришлось 70,44%.Источник изображения: ChatGPTОдновременно с этим доля пользователей Windows 10 снизилась до 23,56%, несмотря на то, что фактически Microsoft отказалась от поддержки этой операционной системы в 2025 году. При этом практически все ПК-геймеры отдают предпочтение именно операционным системам Windows, доля которых составляет 94,1% по сравнению с 3,69% у Linux и 2,21 у macOS.

Статистика Steam Hardware & Software Survey также указывает на изменения в конфигурациях ПК, связанных с памятью. Несмотря на общую тенденцию с апгрейдом оборудования, большая часть пользователей (41,57%) по-прежнему имеет 16 GB оперативной памяти, в то время как на 32 GB перешли 36,79% геймеров. Среди процессоров лидером по-прежнему остаётся Intel, но AMD продолжает сокращать разрыв благодаря популярности процессоров Ryzen X3D с технологией 3D V-Cache.

#steam #windows 11 #windows #windows 10
Источник: windowscentral.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили строить шестиугольные деревянные многоэтажки для снижения теплопотерь
Фанаты PlayStation протестуют против цифрового будущего массовой отменой подписок PS Plus
В Чебоксарах впервые показали новые отечественные гидросамолёты «Орион», Л-65, Л-146М и Borey
Знаменитая кожаная куртка главы Nvidia Дженсена Хуанга выставлена на аукцион Sotheby's
ОАК представила проект самолёта с вертикальным взлётом без потери тяги
Научно-фантастический боевик «Ущелье» вошел в число самых успешных проектов Apple TV+
iPhone 18 Pro Max может иметь аккумулятор ёмкостью больше по сравнению с Galaxy S27 Ultra
Продажи Cyberpunk 2077 достигли отметки в 40 миллионов копий
500-сильный трактор BELARUS 5425 на следующей неделе посетит выставку в России
Casio представила премиальные часы A1000SP-7 с сапфировым стеклом в серии Vintage
Компания Kioxia в опережение конкурентов выпустила образцы флэш-памяти нового поколения для ИИ
Совладелец «Ростсельмаша» о кризисе сельхозмашиностроения: Китай в лидерах, Россия теряет отрасль
Энтузиаст охладил GPU RX 6600 до 5°C при помощи ледяной жидкости и добился заметного роста fps
ПТ: Импортозамещённая электроника не пользуется спросом у российских компаний
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за июнь 2026 года
Инженер использовал двигатель Стирлинга XIX века для охлаждения процессора AMD Threadripper 3970X
Французский детективный триллер «Частная жизнь» с Джоди Фостер выйдет на Netflix
Художник превратил реальные Ferrari, Porsche и Mercedes в двухмерные карандашные эскизы без фотошопа
Конструктор ПАО «Яковлев» назвал недостатки самолётов с интегрированным крылом и фюзеляжем
«Яндекс» предложит таксистам карту наличия бензина на заправках

Популярные статьи

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter