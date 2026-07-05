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Nacvark
Samsung может выпустить смартфон с раздвижным экраном в 2028 году
Официально компания пока не комментировала эту информацию, основанную на утечках в СМИ
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Samsung рассматривает возможность выпуска первого серийного смартфона с раздвижным дисплеем в первой половине 2028 года. Как сообщает PCmag, компания уже ведёт внутреннюю разработку устройства, которое может получить рабочее название Galaxy Z Slide.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ разложенном состоянии экран смартфона будет увеличиваться примерно до 10 дюймов, что позволит использовать устройство как компактный планшет. Новинка получит OLED-панель производства Samsung Display с плотностью около 440 пикселей на дюйм и соотношением сторон 16:9. В отличие от складных смартфонов, раздвижная конструкция использует скрытый внутри корпуса механизм, который позволяет увеличивать площадь экрана без образования заметной линии сгиба. Однако такая технология считается значительно более сложной в производстве из-за необходимости обеспечить надёжность роликового механизма, минимальную толщину корпуса и долговечность гибкой панели.

Компания уже несколько лет демонстрирует прототипы подобных устройств на отраслевых выставках, но до коммерческого запуска так и не дошло. Вероятно, запуск таких телефонов ограничиться небольшим тиражом для оценки спроса.

Официально Samsung планы по выпуску такого смартфона не подтверждала. Тем не менее появление новых утечек свидетельствует о том, что компания продолжает искать альтернативы классическим складным устройствам на фоне усиливающейся конкуренции на рынке премиальных смартфонов и стремления предложить пользователям новый форм-фактор спустя долгое время.

#samsung
Источник: pcmag.com
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