Однако есть нюанс – один человек в компании всё-таки должен быть

Правительство Аргентины намерено создать первую в мире правовую основу для компаний, которыми смогут управлять системы искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий законопроект, представленный администрацией президента Хавьера Милея в мае 2026 года, предусматривает появление новой организационно-правовой формы – так называемых «нечеловеческих корпораций». Источник изображения: Reuters

URL изображенияТакие компании смогут принимать решения с помощью ИИ, заключать сделки и владеть активами без обязательного участия традиционного совета директоров. При этом полностью исключить человека из процесса не получится. Согласно проекту закона, каждая такая компания должна иметь как минимум одного администратора-человека, который будет контролировать работу ИИ и нести юридическую ответственность за его решения.

Требование распространяется даже на наиболее автономные модели управления и призвано исключить ситуацию, при которой за действия компании некому будет отвечать в суде. Сохранить анонимность у таких администраторов также не получится.

Власти считают, что Аргентина может стать привлекательной площадкой для строительства дата-центров благодаря климатическим условиям Патагонии и доступным энергетическим ресурсам. Однако это первый случай, когда власти пытаются создать отдельную правовую базу для таких компаний.