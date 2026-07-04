Компания опасается, что некоторые внутренние механизмы Anthropic станут потенциальной угрозой безопасности

Китайский технологический гигант Alibaba запретит своим сотрудникам использовать инструмент для программирования с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Claude Code от американской компании Anthropic в корпоративной среде. Ограничение вступит в силу 10 июля и связано с опасениями по поводу возможных встроенных механизмов, которые внутри компании сочли потенциальной угрозой безопасности. Источник изображения: Reuters

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По данным Reuters, сотрудникам Alibaba рекомендовано перейти на использование собственной платформы для разработки Qoder. Решение принято на фоне сообщений разработчиков о том, что Claude Code содержал экспериментальные функции, анализировавшие параметры рабочей среды пользователя, включая часовой пояс и настройки прокси-серверов.

Такие механизмы могут использоваться Anthropic выявления пользователей, связанных с Китаем, а также для борьбы с несанкционированным использованием сервиса и попытками копирования технологий. Учитывая. что Anthropic обвиняла Alibaba в дистилляции Claude AI – китайская компания имеет все шансы «попасться на горячем».

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Reuters акцентирует внимание на том, что в Anthropic ранее подтверждали существование подобных механизмов, но заверяли об их удалении после проведения экспериментов