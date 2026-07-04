Китайский технологический гигант Alibaba запретит своим сотрудникам использовать инструмент для программирования с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Claude Code от американской компании Anthropic в корпоративной среде. Ограничение вступит в силу 10 июля и связано с опасениями по поводу возможных встроенных механизмов, которые внутри компании сочли потенциальной угрозой безопасности.
По данным Reuters, сотрудникам Alibaba рекомендовано перейти на использование собственной платформы для разработки Qoder. Решение принято на фоне сообщений разработчиков о том, что Claude Code содержал экспериментальные функции, анализировавшие параметры рабочей среды пользователя, включая часовой пояс и настройки прокси-серверов.
Такие механизмы могут использоваться Anthropic выявления пользователей, связанных с Китаем, а также для борьбы с несанкционированным использованием сервиса и попытками копирования технологий. Учитывая. что Anthropic обвиняла Alibaba в дистилляции Claude AI – китайская компания имеет все шансы «попасться на горячем».
Reuters акцентирует внимание на том, что в Anthropic ранее подтверждали существование подобных механизмов, но заверяли об их удалении после проведения экспериментов