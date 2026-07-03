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Bloomberg: Anthropic ведёт переговоры с Samsung о создании собственного ИИ-чипа
Пока проект находится на ранней стадии, а переговоры несут предварительный характер
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Компания Anthropic ведёт предварительные переговоры с Samsung Electronics о производстве своего собственного чипа для искусственного интеллекта (ИИ), который должен уменьшить расходы на вычислительную инфраструктуру. По данным Bloomberg, проект находится на ранней стадии: компания ещё определяет архитектуру будущего процессора, его вычислительные возможности и сценарии применения в дата-центрах.Источник изображения: ChatGPTРазработка собственного ускорителя должна помочь Anthropic снизить зависимость от поставок ИИ-ускорителей NVIDIA, которые остаются основой для обучения и работы современных языковых моделей. Одновременно компания сможет оптимизировать расходы на вычисления и адаптировать оборудование под особенности своих моделей Claude AI. Потенциальным производственным партнером рассматривается Samsung, которая активно развивает контрактное производство передовых чипов и рассчитывает укрепить позиции на рынке, где пока доминирует TSMC.

Источники Bloomberg отмечают, что переговоры пока носят предварительный характер и окончательное решение о выпуске чипа еще не принято. В Anthropic подчеркнули, что существующая стратегия компании по-прежнему основана на использовании широкого спектра аппаратных платформ, включая решения NVIDIA, Google и Amazon Web Services. При этом компания отказалась комментировать детали возможного сотрудничества с Samsung.

Переход ведущих разработчиков искусственного интеллекта к созданию собственных процессоров становится новой тенденцией отрасли. Аналогичными проектами занимаются OpenAI, Google и Amazon, стремясь сократить зависимость от NVIDIA, чьи ИИ-ускорители остаются самым востребованным оборудованием в отрасли. Аналитики считают, что если Anthropic реализует проект совместно с Samsung, это усилит конкуренцию не только среди разработчиков моделей, но и среди крупнейших мировых производителей полупроводников, которые борются за многомиллиардный рынок специализированных ИИ-чипов.

#anthropic #samsung electronics
Источник: bloomberg.com
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