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Nacvark
Google при поддержке ФБР США вывела из строя часть инфраструктуры сети NetNut
Речь идёт о резидентском прокси, которое само по себе легально, но часто применяется хакерами для распространения вредоносного ПО
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Компания Google совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США и компанией Lumen провели масштабную операцию по нарушению работы сети NetNut – одного из крупнейших сервисов так называемых «резидентских прокси», который, по данным киберспециалистов, активно использовался злоумышленниками для сокрытия вредоносной активности в интернете. В результате предпринятых действий были заблокированы аккаунты и инфраструктура, связанные с распространением вредоносного программного обеспечения (ПО) в интернете.Источник изображения: Reuters
URL изображенияРезидентские прокси позволяют перенаправлять интернет-трафик через устройства обычных пользователей, скрывая реальное происхождение соединений. Хотя подобные технологии применяются и в легальных целях, например, для тестирования сайтов или анализа данных, их также используют хакеры для обхода систем безопасности, проведения кибератак и распространения вредоносного ПО. По информации Google, сеть NetNut, также известная как Popa, использовалась в операциях по управлению вредоносным ПО и маскировке преступной деятельности.

По оценкам Google, предпринятые меры привели к сокращению количества доступных устройств в сети NetNut на миллионы, что существенно осложнит её дальнейшее использование злоумышленникам. В NetNut также подтвердили факт конфискации доменов и подтвердили готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами США.

#сша #google #фбр #фбр сша #netnut
Источник: reuters.com
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